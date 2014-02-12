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۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۳۶

عباسی اعلام کرد:

کاهش 15 درصدی مرگ ومیر با قرص برنج در مازندران

کاهش 15 درصدی مرگ ومیر با قرص برنج در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل پزشکی قانونی مازندران گفت: در 10 ماهه نخست امسال تعداد 52 نفر به علت استفاده از قرص برنج جان خود را ازدست دادند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 15 درصد کاهش داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی تصریح کرد : قرص برنج یا همان فسفید آلومینیوم از سمی ترین آفات شیمیایی است که علی رغم ممنوعیت واردات ، خرید و فروش ، توسط کشاورزان برای مقابله با آفت برنج استفاده می شود که علائم استفاده از قرص برنج که هیچ پادزهر مشخصی هم ندارد بعد از 10 تا 15 دقیقه نمایان می شود و ممکن است 6 ساعت پس از مصرف آن ، مرگ اتفاق بیافتد.

وی اظهار داشت: بر اساس آمار این اداره کل از مجموع 52 نفری که در چهار ماه نخست جان خود را از دست دادند 29مرد و ما بقی زن هستند.

وی عنوان کرد: شهرستان های ساری با 14،آمل و بابل هر کدام با 9 نفر بیشترین آمار فوتی ناشی از مصرف قرص برنج در آن ثبت شده است.

متاهلین و سنین 21 الی 30 سال بیشترین رتبه

به گفته عباسی، بر اساس این گزارش از تعداد 52 نفر فوتی های ناشی از قرص برنج 32 نفر متاهل و ما بقی مجرد می باشد.سنین 21 الی 30 سال با تعداد 21 نفر و31 الی 40 سال با 12 نفر بیشترین آمار را به خود اختصاص دادند.

اردیبهشت و دی ماه دارای بیشترین خودکشی

وی یادآورشد: اردیبهشت و دی ماه هر کدام با 9 نفر و شهریور و مهر هر کدام با 7 نفر بیشترین ماه هایی بود که در آن خودکشی با قرص برنج اتفاق افتاد.

عباسی گفت: مرگ های ناشی از قرص برنج رو به افزایش است و اعمال محدودیت های جدی تردر دسترسی افراد به این ماده مهلک و نیزبرخورد با توزیع کنندگان آن و بالابردن آگاهی کسانی که به قصد تهدید خانواده ها ، جان خود را به خطر می اندازند مورد تاکید است.

کد مطلب 2235206

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