طرح پزشک خانواده به دلیل عدم تخصیص اعتبارات کافی شکست خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زالی روز چهارشنبه در مراسم افتتاح ساختمان جدید سازمان نظام پزشکی استان قزوین در گفتگو با خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: با راه اندازی سازمانهای نظام پزشکی در سراسر استانها گامی در کیفی سازی خدمات پزشکی در کشور برداشته شده است.



214 هزار نفر عضو نظام پزشکی کشور



وی افزود: در حال حاضر 214 هزار نفر در قالب پزشک و صاحبان حرف پزشکی در زمره اصحاب نظام پزشکی کشور هستند که 115 هزار نفر گروه پزشکان و حدود70 هزار نفر از مجموعه پزشک عمومی هستند و در هرسال به طور متوسط هفت هزار و 500 نفر نیز به این مجموعه اضافه می شوند.



زالی تصریح کرد: گروه تغذیه، ارتز و پروتز در زمره آخرین گروهی هستند که به ما ملحق شده اند و حدود هفت گروه از صاحبان حرف پزشکی در ردیف گروه پروانه دار پزشکی در کنار مجموعه پزشکی کشور فعالیت می کنند که بجز مشمولان ماده 16 قانون نظام پرستاری کشور تقریبا در این مجموعه اکثر فعالان این حوزه عضو سازمان هستند.

صیانت از جایگاه پزشکی و ترویج اخلاق حرفه ای اولویت سازمانی



وی در خصوص اولویت های سازمان نظام پزشکی کشور در سال آینده تصریح کرد: صیانت از جایگاه والای جامعه پزشکی کشور در مجموعه، ایجاد فرآیندهای مبتنی بر تعامل سازنده با دستگاههای حاکمیتی کشور و استفاده از ظرفیت سازمان برای ترویج اخلاق حرفه ای، ایجاد حرکت های مبتنی بر حکمت مداری در ارائه خدمات پزشکی، استفاده از ظرفیت های گروه پزشکی، وحدت و انسجام صنف از مهمترین رویکردهای سال آینده است.



زالی یادآورشد: ظرفیت سازی نوین در سازمان نظام پزشکی کشور برای ایجاد فعالیت های نوین آموزشی، اخلاقی، فرهنگی، معیشتی و رفاهی در دستور کار مسئولان جدید سازمان قرار دارد.



این مسئول بیان کرد: با استفاده از راهبرد خودپالایشی و ظرفیت پیشکسوتان حوزه پزشکی همچنین انجمن های علمی تخصصی و سازمانهای نظام پزشکی و هیئت مدیره های مستقر در سازمانهای پزشکی می توانیم گامی اساسی برای کاهش قابل توجه تخلفات در این جامعه برداریم که این کار مهم با استفاده از ظرفیت های پالایشی و ایجاد ظرفیت درون زایی جامعه پزشکی کشور محقق می شودو می تواند به تعالی خدمات این حوزه منجر شود.

زالی، استاندارد سازی و افزایش کیفیت ارائه خدمات را از دیگر راهبردهای اصلی سازمان نظام پزشکی کشور ذکر کرد و گفت:با همگرایی وزارت بهداشت در دوره جدید تلاش می کنیم ضمن ایجاد زیرساخت مناسب در کشور بخشی از فعالیتهایی که از جنس تصدی گری است به دیگران سپرده شود که در این راستا تفاهم نامه های مختلفی با بخشهایی از جمله وزارت بهداشت صورت گرفته و برخی در شرف انعقاد است تا با ایجاد ظرفیت های جدید در سازمان از توانمندی های بالنده آحاد جامعه پزشکی کشور در فرآیند استفاده از صاحبان حرف پزشکی در امور مربوط به جامعه استفاده بهینه شود که به چابکی و چالاکی مدیریت هم کمک می کند.



تشکیل سازمان نظام پزشکی در 212 شهرستان



زالی یادآورشد: در دوره قبل نظام پزشکی در 198 شهرستان دایر شد و امروز این تعداد به 212 مورد در سراسر کشور افزایش یافته و دو هزار و 860 نفر در کسوت هیئت مدیره سازمانهای نظام پزشکی در انتخابات اخیر مشغول فعالیت شده اند.



وی اظهارداشت: در شش ماهه اول سال جاری با تاخیر در صدور حکم رئیس سازمان در خصوص پرونده های تخلف آمار دقیقی نداریم اما هیئت های بدوی و تجدید نظر در اکثر شهرستانها در حال شکل گیری است و در شرایطی که حدود سه ماه از استقرار هیئت عالی جدید می گذرد در صددیم با تفویض اختیار به هیئت مدیره شهرستانها و شورای هماهنگی استانها متناسب با ظرفیت سازی به تعداد مقتضی و مناسب هیئت های بدوی و تجدید نظر استانی تشکیل شود و با سرعت بخشیدن به تخلفات از اطاله دادرسی جلوگیری کنیم.



واقعی شدن تعرفه ها به کاهش زیرمیزی منجر می شود



وی در خصوص مشکل زیرمیزی در حوزه پزشکان هم گفت: این تخلف از واقعیتهای موجود این حوزه است که باید بپذیریم واقعی نبودن تعرفه ها در بروز این مشکل موثر است که برای حل آن تاکنون 15 جلسه بین وزارت بهداشت و کارشناسان نظام پزشکی، ستاد وزارت رفاه و کارشناسان بیمه برگزار شده و منتظر آخرین جلسه شورای عالی بیمه در سال جاری هستیم تا تعرفه های بخش دولتی و خصوص با لحاظ شدن دیدگاه کارشناسی و متناظرسازی تعرفه ویزیت، هتلینگ، عمل جراحی و بیهوشی و خدمات پاراکلینیکی با مستندات پیوستی پس از آخرین دفاع کارشناسی قبل از زیرگروه شورای عالی بیمه به یک اجماع مشخص و عملیاتی برسد.

زالی گفت: با همراهی همه اعضا به نظر می رسد بهترین راه حذف تخاف زیرمیزی در حوزه پزشکی، واقعی تر شدن تعرفه های درمانی بخش دولتی و خصوصی است و اگر بتوانیم گامی استوار در جهت رسیدن به قیمت های تمام شده خدمات و استفاده از ظرفیت های کارشناسی برای این موضوع برداریم تا تعرفه ها به شکل مناسبی ساماندهی شود می توان این تخلف را حذف کرد.



رئیس سازمان نظام پزشکی کشور یادآورشد: برای آن که یک رشد منطقی و مطلوب با ملاحظات اقتصادی در حوزه سلامت را تجربه کنیم باید دست پزشکان باز باشد تا بتوان در کنار واقعی تر شدن تعرفه ها به کاهش تخلفات کمک کرد.



نبود اعتبار مکفی و فرهنگ سازی مهمترین مشکل اجرای پزشک خانواده



این مسئول بیان کرد: مهمترین مانع در اجرای طرح پزشک حانواده فرهنگ سازی است و در اجرای این طرح هم مردم و هم ارائه دهندگان خدمات پزشکی باید در کنار فرهنگ سازی، طراحی مناسب در زیرساختهای فرهنگی، اجرایی، عملیاتی، نرم افزاری و فناوری اطلاعات هم صورت گیرد.



زالی یادآورشد: در نظر گرفتن متناسب و مقتضی اعتبارات مکفی از مهمترین ابزارهای اجرایی شدن طرح پزشک خانواده است و آنچه تاکنون انجام شده به دلیل مناسب نبودن اعتبارات با حجم عملیات تخمینی و تامین نشدن منابع مالی پیش بینی شده به شکست میدانی طرح منجر شده و انواع روش و نسخ قبلی با نارسایی و شکست میدانی مواجه شده است.



دو هزار میلیارد تومان اعتبار پزشک خانواده محقق نشد



وی بیان کرد: در بودجه سال جاری دو هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پزشک خانواده پیش بینی شد که کمتر از 50 میلیارد تومان محقق شد و عملا چیزی وصول نشد و استانهای مازندران و فارس که پایلوت بودند با چالش های جدی روبرو شدند لذا تلاش می کنیم در سال آتی این اعتبار در مناطق محدودی به صورت پایلوت اختصاص داده شده و کار اجرا شود.

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور تصریح کرد: باید از گسترش پزشک خانواده بدون طراحی زیرساختهای مورد لزوم و کار شتابزده جلوگیری کرد زیرا می تواند همان اتفاقی را که در سال اخیر منجر به شکست شد را دوباره تکرار کند لذا اگر زیرساختها اعم از اعتباری، لجستیکی، فرهنگ سازی، عملیاتی، پشتیبانی و نیروی انسانی تامین نشود و شاهد همراهی مردم و پزشکان نباشیم این طرح بزرگ تهدید زا می شود.



وی افزود: امیدواریم امسال در بودجه استانها با نگاه منطقی و تحقق زیرساخت لازم تجربه تلخ گذشته تکرار نشود و این طرح به عنوان یک طرح مداخله گر نظام سلامت به یک فرصت استثنایی تبدیل شود نیازمند آن هستیم با یک آسیب شناسی تحلیلی آنچه به عنوان پزشک خانواده اتفاق افتاده با نگاه منطقی، غیر سلیقه ای و کارشناسی ودر نظر گرفتن واقعیت های فرهنگی و اجتماعی جامعه و اختصاص اعتبارات مکفی به موفقیت طرح کمک کنیم.

