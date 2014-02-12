افزایش واردات نفت پکن از تهران/ کره جنوبی پول نفت ایران را می دهد

چین



رسانه ها از افزایش 11.9 درصدی واردات نفت چین از ایران در ماه ژانویه نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داده که به 28.16 میلیون تن یا 6.66 میلیون بشکه در ماه رسیده است.



شینهوا نیز نگرانی "هوئا چونینگ" سخنگوی وزارت خارجه چین درباره رزمایش نظامی سالانه کره جنوبی و آمریکا در اواخر ماه جاری را تیتر کرد.



رویترز نیز از زمین لرزه 6.9 ریشتری در استان غربی ژین جیانگ چین خبر داد.



افغانستان



صدای روسیه نیز به اظهارات رئیس اتحادیه کهنه سربازان جنگ شوروی در افغانستان در زمینه اشتباه بودن سیاست دولت در این کشور جنگ زده پرداخت و نوشت فرانتس کلینتسویچ خواستار تجدید نظر در سیاست های دولت شده است.



وزارت کشور افغانستان امروز چهارشنبه اعلام کرد که در جریان عملیات پلیس علیه طالبان در منطقه شیرزاد در ولایت قندهار در شرق این کشور 19 عضو طالبان کشته و دو فرد دیگر زخمی شدند.



در این بیانیه به تلفات نیروهای امنیتی اشاره نشده و سرکردگان طالبان نیز هنوز در این باره اظهار نظر نکرده اند.



مولانا عبدالعزیز یکی از اعضای تیم مذاکره‌ کننده طالبان در مذاکرات صلح با دولت پاکستان اعلام کرد که هم اکنون 400 یا 500 زن انتحاری در وزیرستان و دیگر مناطق قبیله نشین آماده انجام عملیات انتحاری هستند.



پاکستان



خبرگزاری فرانسه نیز از سفر چهارشنبه آتی رئیس جمهوری پاکستان به چین همزمان با برگزاری دومین نشست کمیته همکاری مشترک دو کشور خبر داد و نوشت ممنون حسین قرار است که در این سفر با همتای چینی درباره روابط دوجانبه پکن و اسلام آباد گفتگو کند.



خبر دیگر اینکه رویترز از کشته شدن 10 نفر از جمله سرپرست کمیته محلی صلح و ضد طالبان در حمله تروریستی به پیشاور پاکستان در مرکز ایالت خیبرپختونخوا در شمال غرب کشور همزمان با مذاکرات صلح نمایندگان طالبان و دولت در اسلام آباد خبر داد.



کره جنوبی



رویترز نیز از پرداخت بخشی از پول نفت ایران از سوی کره جنوبی تا اواسط اسفند پس از توافق ژنو در 24 نوامبر خبر داد که پس از ژاپن دومین وارد کننده نفت ایران است.



تایلند



کارخانه هواپیما سازی بویینگ آمریکا از دریافت سفارش خرید 15 فروند هواپیمای مسافربری از شرکت هواپیمایی نوک ایر تایلند به ارزش یک میلیارد و 450 میلیون دلار خبر داد.