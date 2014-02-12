40 پروژه برق شهرستان شیراز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز عصر چهارشنبه در مراسم بهره برداری از پروژه های برق این شرکت گفت: این پروژه ها در بخش های توسعه، بازسازی، عمرانی، اصلاح و بهینه سازی و فناوری های جدید در شهرستانهای تحت پوشش این شرکت از جمله شیراز، مرودشت، ارسنجان، پارساگاد، سپیدان، سروستان، خرامه و کوار بهره برداری شد.

محمد حسن صحراییان ادامه داد: اعتبار هزینه شده برای اجرا و آماده سازی این پروژه ها یک هزار و 70 میلیارد ریال است که 25 میلیارد ریال آن سرمایه گذاری بخش خصوصی در اولین نیروگاه برق مقیاس کوچک است.

وی ادامه داد: از کل این پروژه ها 10 پروژه احداث خط 20 کیلو ولت جمعا به طول 125 کیلومتر با هدف تامین برق یک هزار و 500 پمپ آب کشاورزی، صنعتی و... بوده است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز با یادآوری اینکه دوره زمانی اجرای این پروژه ها حداقل چهار و حداکثر 14 ماه بوده است، گفت: توسعه شبکه های برق رسانی به 12 هزار و 200 متقاضی جدید، توسعه و اصلاح شبکه های برق روستایی از محل اعتبارات ماده 69 قانون بودجه سال 92 برای تامین برق چهار هزار مشترک جدید روستایی، احداث 56 دستگاه پست زمینی با هدف تامین برق پنج هزار و 700 مشترک جدید در مجتمع های ساختمانی، نصب 45 هزار دستگاه لوازم اندازه گیری و برقراری انشعاب 45 هزار مشترک جدید، احداث شبکه های برق رسانی به پروژه های مسکن مهر و تامین برق چهار واحد مسکونی در این پروژه ها از دیگر مواردی است که در دهه فجر به بهره برداری رسید.

صحراییان ادامه داد: بهره برداری از ساختمان اداری امور توزیع برق منطقه سه شیراز، تعویض 330 دستگاه ترانسفورماتور تویع خطوط خروجی ایستگاه 63 کیلو ولت نصر با هدف تبدیل ولتاژ خروجی این دستگاه از 11 به 20 کیلو ولت و.... از دیگر طرح های است.

وی با اشاره به اجرای فاز اول طرح مقاوم سازی شبکه های برق شهرستان سپیدان تصریح کرد: با اعتبار 9 میلیارد ریال با 50 درصد پیشرفت این پروژه در حال اجراست.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز تاکید کرد: یکی از طرح های مهمی که به بهره برداری رسید اولین مولد مقیاس کوچک با ظرفیت هزار و 340 کیلو ولت با هدف تامنی برق در شهرستان سپیدان با حضور بخش خصوصی انجام شده است.

صحراییان از بهره برداری فاز اول توسعه اتوماسیون شبکه توزیع برق شیراز شامل 34 پست برق با اعتبار 16 میلیارد ریال خبر داد و گفت: با توجه به تامین و نصب بیش از 60 دستگاه کلید هوایی دیگر به ارزش یک میلیارد تومان طی شش ماه اینده ظرفیت اتوماسیون شبکه برق شیراز به 100 پست افزایش خواهد یافت که موجب کاهش چشمگیر خاموشی در شهر شیراز می شود.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از برف سنگین در شیراز، گفت: شرکت توانیز با اختصاص 50 میلیارد ریال اعتبار برای اصلاح و مقاوم سازی شبکه های توزیع برق مناطق برف گیر موافقت کرده که 40 درصد این اعتبار طی دو هفته گذشته پرداخت شده و طرح های اصلاح و مقاوم سازی شبکه نیز تهیه شده که به زودی مناقصه مربوط به این طرح ها برگزار خواهد شد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز تاکید کرد: زمان اجرای این طرح از ابتدای سال آینده است.