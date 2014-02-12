باند سارقان مسلح بانک های مشهد منهدم شد/ بازگشت آرامش به کارمندان بانک و مردم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن امیری مقدم عصر امروز در نشست خبری پیرامون انهدام باند سارقان مسلح ابراز کرد: در 19 بهمن ماه امسال در ساعت 11.30 باند سارقان مسلح به بانک ملی فرامرز یورش و اقدام به سرقت کردند.

وی ادامه داد: مردم حاضر در صحنه موضوع را فوری به همکاران ما در نیروی انتظامی اطلاع داده و کلانتری آبکوه با هدایت عملیات مرکز فرماندهی کنترل و ماموران انتظامی فرصت را در مجموعه شهر برای سارقان از بین بردند.

سردار امیری مقدم با بیان اینکه حضور ماموران و هماهنگی و هدایت عملیات بی نظیر بود ادامه داد: حضور به موقع پلیس آگاهی نفر اول پرونده را متواری کرد و همکاران ما تا ساعت یک شب موفق به دستگیری وی شدند و با اعتراف او تمام سرقت های مسلحانه در سال جاری کشف شد.

همکاری مردم و نیروی انتظامی در شناسایی باند سارقان

وی ابراز کرد: این باند مخوف در سال جاری از 13 خرداد ماه تا کنون اقدام به هفت فقره سرقت مسلحانه کرده بودند که با کار تخصصی و طاقت فرسای ماموران نیروی انتظامی خراسان رضوی و همکاری به موقع مردم دستگیر و منهدم شدند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی عنوان کرد: تصاویر بانک مورد سرقت در اختیار ماموران و کارآگاهان نیروی انتظامی قرار گرفت و با شناسایی نفر اول باند، موضوع تا دستگیری آنها ادامه یافت.

سردار امیری مقدم ادامه داد: این باند پس از دستگیری به سرقت سال 83 بانک سپه مطهری مشهد هم اعتراف کردند.

اقدامات پیشگیرانه در کشف سرقت ها موثر بود

وی با بیان اینکه کشف این هفت فقره سرقت نتیجه یکسری از اقدامات پیشگیرانه نیروی انتظامی با بانک ها بود ابراز کرد: یکی از این اقدامات استفاده نکردن بانک ها از شیشه دودی بود چرا که سارقان اغلب بانک هایی را مورد سرقت قرار می دادند که داخل آن کاملا مشخص نیست.

سردار امیری مقدم ابراز کرد: از سه نفر اعضای اصلی این باند دو نفر برادر بودند که یکی در حین فرار کشته شد و دو نفر هم با آنها مرتبط بودند و در مجموع اعضای این باند پنج نفر بودند.

وی ادامه داد: نفر اول باند 35 ساله، دو برادر 30 و 32 سال و دو نفر مرتبط به ترتیب 48 و 30 سال سن داشتند.

کشفیات نیروی انتظامی از منازل سارقان

سردار امیری مقدم بیان کرد: با دستگیری این متهمان در بازرسی از منازل مجردی آنها چهار دستگاه پژو، یک دستگاه نیسان، یک دستگاه موتور سیکلت سه قبضه سلاح جنگی شامل سه کلت، و دو نارنجک، تعداد زیادی فشنگ کلت و حدود 10 هزار دلار پول کشف شد که همگی از پول های مسروقه خریداری شده بود.

وی عنوان کرد: همچنین تعداد زیادی سیم کارت تلفن، جلیقه ضد گلوله، اسپری اشک آور و ادوات مختلف مجرمانه و سیم خفه کن و 300 راس گوسفند هم کشف شد.

آخرین مجموعه سرقت ها 350 میلیون تومان بود

سرداری امیری مقدم تصریح کرد: آخرین مجموعه سرقت های انجام شده توسط این باند حدود 350 میلیون تومان بود که از بانک های سپه، صادرات ، ملی و تجارت انجام شده بود.

وی با بیان اینکه آسیب هایی که کارمندان بانک ها و همکاران ما متحمل شدند با هیچ چیزی قابل جبران نیست ادامه داد: انهدام این باند آرامش را به همه بانکها و مردم برگرداند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی ابراز کرد: مدیران بانک ها توجه داشته باشند که یا خود گارد امنیتی را تشکیل دهند یا پلیس را مانند اعضای خود بدانند و با نیروی انتظامی برای اقدامات پیشگیرانه همکاری کنند.

وی یکی دیگر از اقدامات پیشگیرانه را عدم اجازه بازگشایی بانک در محل های پرت و خلوت دانسته و گفت: به اعتراف خود متهمان اکثرا این بانک ها مورد سرقت قرار می گیرند.

سردار امیری مقدم با اشاره به انجام اقدامات پیشگیرانه برای طلا فروشی ها هم گفت: در بحث پیشگیری باید به روز عمل کنیم چرا که کار های سنتی جواب نمی دهد.

مشهد خط قرمزی برای سارقان

وی ادامه داد: ما از تمام دانشگاه ها و استادان و حتی پایان نامه های دانشجویی در زمینه طرح های پیشگیرانه حمایت می کنیم.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: امروز مشهد برای سارقان خط قرمز شده است چرا که تمام سرقت ها کشف شده و پلیس پیشگیری ما در کشور بی نظیر است.

وی به نقش کلیدی رسانه ها در پیشگیری و آموزش مردم اشاره کرده و ادامه داد: همراهی مردم در دستگیری سارقان این پرونده بسیار موثر بوده و رسانه ها در آموزش و بازتاب این امر نقش مهمی دارند.

سردار امیری مقدم در ادامه ابراز کرد: از شهروندانی که در دستگیری این سارقان مسلح نقش داشتند تقدیر می شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری خراسان رضوی هم در این نشست گفت: ما امروز به برکت انقلاب دو نعمت داریم که ناشناخته باقی مانده است .

برقراری امینت در پایتخت معنوی ایران

علی اصغر رشید افزود: این دو نعمت امنیت و سلامت هستند و شاکریم که در دهه فجر انقلاب اسلامی نعمت دستگیری و بازگشت آرامش و امنیت به بانک های مشهد نصیب مردم شده است.

وی ضمن تشکر از نیروی انتظامی خراسان رضوی در دستگیری عوامل سرقت های مسلحانه ادامه داد: کشف این سرقت های هفت گانه نتیجه تلاش و رشادت های نیروی انتظامی بوده است.

رشید ابراز کرد: در مشهد پایتخت معنوی ایران بیش از هر جایی باید امنیت از هر لحاظی تامین باشد و تلاش های نیروی انتظامی در این زمینه قابل تقدیر است.