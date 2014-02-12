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۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۰۲

فیصل المقداد:

مفاد بیانیه ژنو یک باید به ترتیب بررسی شود

مفاد بیانیه ژنو یک باید به ترتیب بررسی شود

معاون وزیر خارجه سوریه بر ضرورت بررسی همه بندهای ژنو یک به ترتیب و بند به بند تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، فیصل المقداد اعلام کرد: ما بر اینکه با تروریسم شروع کنیم تاکید کردیم. خط مشی بررسی موضوعات باید به ترتیب بیانیه ژنو یک باشد و بند به بند بررسی شود.

معاون وزیر خارجه سوریه افزود: پایبندی به بند اول برای رفتن به بندهای دیگر بیانیه ژنو ضروری است.

وی بیان کرد: اردوغان حامی تروریست ها در سوریه است و کشورش به جامعه بین المللی کاری ندارد.

فیصل المقداد: هر گونه اقدامی خارج از توالی و ترتیب بیانیه ژنو به مفهوم شکست ژنو 2 است.

از سوی دیگر هیئت رسمی سوریه با صدور بیانیه ای اعلام کرد:  تاکنون درباره جدول برنامه مورد توافقی وجود ندارد زیرا هر فرایندی باید با توافق صورت گیرد.

هیئت رسمی سوریه بیان کرد: ما بر بررسی بند تروریسم همسو با بیانیه ژنو یک اصرار داریم. بررسی همزمان موضوع تروریسم و هیئت انتقالی غیر عملی است و توافق مطلوب از آن حاصل نمی شود.

در این بیانیه آمده است: ما با آمار و ارقام و اسنادی که حاکی از جنایات تروریست ها به مغلطه های هیئت ائتلاف پاسخ دادیم.

کد مطلب 2235218

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