به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام خلیل ربیعی در مراسم حوزه علمیه خواهران شهر هیدج با بیان اینکه حجاب، مانع تاثیر نگاههای آلوده میشود، افزود: داشتن حجاب مانع اثر کردن نگاههای آلوده میشود. اگر ما میخواهیم دین و دنیایمان آباد شود باید مواظب حجاب خود و فرزندانمان باشیم.
وی با بیان اینکه پوشیدن چادر به علت ایجاد محدودیت برای زنان نیست، بلکه عمده دلیل آن برای حفظ سلامتی آنها است ادامه داد: در حال حاضر دشمنان با تبلیغات گسترده سعی میکنند دین را از جوانان ما و به ویژه از نسل جدید بگیرند و تجربه ثابت کرده است که اگر حجاب در جایی از بین برود، جوانان نیز فاسد خواهند شد.
حجت الاسلام ربیعی گفت: مادران باید سعی کنند قبل از رسیدن دختران به سن تکلیف، آنها را از فواید حجاب آگاه کرده و به پوشیدن چادر عادت دهند، زیرا چادر شبیهترین حجاب به حجاب اهلبیت(ع) است.
امام جمعه هیدج با اشاره به فعالیت حوزه های علیمه خواهران و برداران شهر هیدج افزود: زمان نامنویسی برای تحصیل در این حوزهها از 26 بهمنماه آغاز و تا 10 اسفندماه ادامه خواهد داشت.
حجت الاسلام ربیعی افزود: به علت فعالیت این دو حوزه میتوان شهر هیدج را به قم تشبیه کرد زیرا اساتید مجرب بسیاری به این شهر میآیند و سبقه دینی در این شهر عمیق بوده و علاقه به اهلبیت(ع) در این شهر، علاقه ای ریشهدار است.
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