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۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۲۲

حجت الاسلام ربیعی:

رواج بی‌حجابی شایسته شهری مانند هیدج نیست

رواج بی‌حجابی شایسته شهری مانند هیدج نیست

زنجان - خبر گزاری مهر: امام جمعه هیدج تاکید کرد: رواج بی‌حجابی شایسته شهری مانند هیدج نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام خلیل ربیعی در مراسم حوزه علمیه خواهران شهر هیدج  با بیان اینکه حجاب، مانع تاثیر نگاه‌های آلوده می‌شود، افزود: داشتن حجاب مانع اثر کردن نگاه‌های آلوده می‌شود. اگر ما می‌خواهیم دین و دنیایمان آباد شود باید مواظب حجاب خود و فرزندان‌مان باشیم.

وی با بیان اینکه  پوشیدن چادر به علت ایجاد محدودیت برای زنان نیست، بلکه عمده دلیل آن برای حفظ سلامتی آن‌ها است ادامه داد: در حال حاضر دشمنان با تبلیغات گسترده سعی می‌کنند دین را از جوانان ما و به ویژه از نسل جدید بگیرند و تجربه ثابت کرده است که اگر حجاب در جایی از بین برود، جوانان نیز فاسد خواهند شد.

حجت الاسلام ربیعی گفت: مادران باید سعی کنند قبل از رسیدن دختران به سن تکلیف، آن‌ها را از فواید حجاب آگاه کرده و به پوشیدن چادر عادت دهند، زیرا چادر شبیه‌ترین حجاب به حجاب اهل‌بیت(ع) است.

امام جمعه هیدج با اشاره به فعالیت حوزه های علیمه خواهران و برداران شهر هیدج افزود: زمان نام‌نویسی برای تحصیل در این حوزه‌ها از 26 بهمن‌ماه آغاز و تا 10 اسفندماه ادامه خواهد داشت.

حجت الاسلام ربیعی افزود: به علت فعالیت این دو حوزه می‌توان شهر هیدج را به قم تشبیه کرد زیرا اساتید مجرب بسیاری به این شهر می‌آیند و سبقه دینی در این شهر عمیق بوده و علاقه به اهل‌بیت(ع) در این شهر، علاقه ای ریشه‌دار است.

 

کد مطلب 2235220

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