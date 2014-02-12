خبرگان هیچ شخصیتی را معادل رهبر انقلاب در کل دنیا نیافته است/ اصفهان میزبان همایش اندیشه سیاسی اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابوالحسن مهدوی در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت برگزاری همایش اندیشه سیاسی اسلام با عنوان مجلس خبرگان رهبری و جایگاه ولایت فقیه برگزار شد، افزود: تا کنون هیچ شخصی در کل دنیا پیدا نشده است که از تمام ابعاد و جامعیت را به تفاق داشته باشد و در کل دنیا منحصرا یک نفر است و امید است تا ظهور امام زمان (عج) ایشان زنده باشند.

وی در ادامه سخنان خود به برگزاری همایش اندیشه سیاسی اسلام با عنوان مجلس خبرگان رهبری و جایگاه ولایت فقیه اشاره نمود و بیان داشت: این همایش به جزء جلسه رسمی مجلس خبرگان رهبری است که در هر سال دو بار برگزار می شود و دلیل آن نیز تبیین جایگاه مجلس خبرگان است که تاکنون در دو استان دیگر نیز برگزار شده است.

آیت الله مهدوی ادامه داد: مسئله ای که ما را به سمت برگزاری این همایش کشاند این است که جایگاه مجلس خبرگان یک جایگاه استثنائی است که به دلیل رابطه ای که با رهبری دارد دارای اهمیت است و چون جلسات خبرگان بر اساس قانون محرمانه است مردم کمتر از صحبتهایی که می شود اطلاع دارند و آنها باید و حق دارند بدانند تا حضور جدی تری در این انتخابات داشته باشند.

این عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه سخنان خود به اهداف این همایش نیز اشاره نمود و بیان داشت: در این همایش تفسیر اندیشه سیاسی اسلام برای نسل جدید، تبیین جایگاه فقهی و حقوقی مجلس خبرگان رهبری، آشنایی مردم با کارکرد و کارآمدی مجلس خبرگان رهبری، زمینه سازی آگاهانه و حضور مردم در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و تبیین نظام حکومت اسلامی و تفاوت آن با دیگر نظام های رایج در دنیا از جمله اهدافی است که در این همایش دنبال می شود.

وی ادامه داد: این همایش روز چهارشنبه هفته آینده طی دو روز در اصفهان برگزار خواهد شد.

مجلس خبرگان مسائل و مشکلاتی چون معیشت مردم را نیز دنبال می کند

وی در ادامه سخنان خود بیان داشت: ما به شدت در مجلس خبرگان رهبری دنبال مسائلی چون معیشت مردم هستیم اما به سبب وظیفه حقیقی خودمان ، معمولا شخصیتهای مهم را دعوت می کنیم.

آیت الله مهدوی ادامه داد: مجلس خبرگان به سبب وظایف محوله به خود از چندین کمسیون تشکیل شده است که در این کمسیون ها مسائل دنبال می شود و کمسیون ها موظف هستند تا هر به دو ماه تشکیل جلسه دهند که کمسیون سیاسی – اجتماعی، کمسیون پاسداری از وظایف ولایت فقیه،کمسیون اصل 107 و 109 قانون اساسی و کمسیون اصل 110 از جمله این کمسیون ها است.

امام جمعه موقت اصفهان ادامه داد: کمسیون اصل 107 و 109 قانون اساسی وظیفه دارد تا کسانی که برای رهبری پیشنهاد می شود را بررسی کند و در این کمسیون تنها سه نفر از اسامی اطلاع دارند و دیگر اعضا تنها می توانند پیشنهاد دهند و این اسامی تنها به ایران منحصر نمی شود بلکه تمام شخصیتهای کل دنیا که دارای شرایط هستند را بررسی می کند.

این عضو خبرگان رهبری بیان داشت: تاکنون تمام افرادی که برای رهبری مطرح هستند زندگی نامه و .. آنها بررسی شده است و با دقت آن کمسیون سه نفره پیگیر ابتدایی و .... آنان است؛ چون رهبری منحصر به ایران نیست و رهبری جهانی است.

آیت الله مهدوی به کمیسیون اصل 110 نیز اشاره نمود و بیان داشت در این کمسیون نیز نظارت بر رهبری را بر عهده دارد که افراد عضو آن از افراد استثنایی هستند و در این کمسیون تمام موضع گیری های رهبری را بررسی می کند و اگر احیانا مشکلی باشد آنها آن را در جلسات خصوصی بررسی می کنند.

تمام مردمی که در صحنه راهپیمایی 22 بهمن حاضر شده بودند با بصریت و احساس به میدان آمده بودند

به گزارش مهر، آیت الله مهدوی در بخش دیگری از سخنان خود با راهپیمایی 22 بهمن نیز اشاره نمود و بیان داشت: این حضور پرشور مردم در این مراسم را هیچ سالی من شاهد نبوده ام چنانچه تمام خیابانهای منتهی به میدام امام جمعیت بسیار فشرده ای وجود داشت.

وی ادامه داد: بحث بصیرت مردم مهمتراز جمعیت بود که صدا و سیما نمی توانست آن را به تصویر بکشد و تقریبا تمام کسانی که آمده بودند با احساس مسئولیت در صحنه حاضر شده بودند.