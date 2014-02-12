مذاکره ایران و ارمنستان درباره حفظ سلامت رودخانه ارس

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان عصر امروز در دیدار با وزیر محیط زیست ارمنستان گفت: اگرچه كارخانه مسي كه در نزديكي رودخانه ارس وجود دارد در گذشته ملزم شده بود كه تاسيسات بازچرخاني فاضلاب ايجاد كند، اما اين سامانه دايم فعال نبود و در اين نشست توافق شد تا با راه اندازي يک سامانه مانيتورينگ آنلاين، هر دو طرف ايراني و ارمني از سامانه بازچرخاني كارخانه اطمينان حاصل كنند و نگراني ها درخصوص سلامت ارس از بين برود.

وزير نيرو با بيان اينكه ايران و ارمنستان در زمينه هاي مختلف اقتصادي و سياسي روابط و همكاري هاي نزديكي با يكديگر دارند اظهارداشت: اين نشست فرصت مناسبي براي مذاكره های بيشتر درخصوص مسایل مشترک دو كشور بود.

وي تصريح كرد: در اين نشست، مذاكره هایی در خصوص اجراي فعاليت مشتركي براي زدودن آلودگي ها از رودخانه ارس انجام و تفاهم هايي نيز حاصل شد. چيت چيان بیان داشت: در اين نشست، در خصوص تلاش براي جلوگيري از ورود مواد آلاینده به ارس و تلاش براي حفظ سلامت رودخانه ارس مذاكره هایی صورت گرفت.