انقلاب اسلامی ایران تمام معادلات نظریه پردازان مدعی غربی را به هم ریخته است

به گزارش خبرگزاری مهر،محسن پیرهادی، مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران در پیامی ضمن قدردانی از حضور بسیجیان شهرداری تهران در کنار مردم غیور ایران اسلامی در راهپیمایی روز 22 بهمن سال جاری از آنها به دلیل آماده سازی پوسترها ، بنرها و تبلیغات محیطی این مراسم تشکر کرد.

در این پیام آمده است:هر سال که از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 می گذرد، نشاط پویایی این انقلاب بی نظیر تاریخی بیشتر نمایان می شود به نحوی که همواره دشمنان این انقلاب از چاره اندیشی برای ضربه زدن به آن عاجزتر می شوند.

در حقیقت انقلاب اسلامی ایران تمام معادلات و پیش فرض های نظریه پردازان مدعی غربی در حوزه علم و اجتماعی و سیاسی را به هم ریخته و نشان داده است که با نگاه اومانیستی و مادیگرایی نمی توان احساسات، قدرت و نحوه تصمیم گیری مردم در بستر دینی را محاسبه کرد.

انقلاب ایران به واقع با تمام انقلابهای دنیا بعد از تاریخ ائمه اطهار غیرقابل قیاس است، به خصوص آنکه این حرکت توسط مردم کشوری انجام شده است که انشاالله یاری دهنده قیام مهدی موعود خواهند بود و سرنوشت انقلاب 57 را به روز وعده داده شده متصل خواهند کرد.

ما ایمان داریم که که خداوند مستضعفین را وارثان زمین قرار خواهد داد و وعده خداوند تخلف ناپذیر است.

امسال نیز همانند سالهای قبل مردم ایران اسلامی با حضور در راهپیمایی 22 بهمن نشان دادند که بر این ایمان استوار هستند و راه خود را در مسیری که امام راحل سالها پیش شروع کرد و امروز پرچم آن به دست رهبر معظم انقلاب سپرده شده است با قدرت ادامه خواهند داد و تهدیدات توخالی دشمنان بر اعتقاد آنها خدشه ای وارد نخواهد کرد.

در تهران نیز این حرکت بیش از سایر نقاظ کشور به چشم آمد و بسیجیان شهرداری تهران در انجام وظایف خود کار گسترده تبلیغات محیطی این راهپیمایی را به سهم خود انجام دادند . کاری که در مقابل دوربین های رسانه ای دنیا پنهان نماند و شعار آمادگی ملت ایران برای مقابله با تهدیدات و نبرد بزرگ را یکبار دیگر فریاد زد.

این تلاش به مصداق " من لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق" سایسته تقدیر است و اینجانب به سهم خود از همه برادران و خواهرانی که در این تلاش مقدس چنیدن شبانه روز تلاش کردند سپاسگذاری می کنم و یقین می دانم این کار در نامه اعمال آنها ثبت و آنها را ماجور خواهد کرد.

به همه شما خداقوت می گویم و دعا می کنم با شهدای اسلام محشور شوید.