به گزارش خبرنگار مهر، هارو تیونیان عصر امروز در دیدار با وزیر نیروی کشورمان درباره رودخانه مرزی ارس گفت: خوشبختانه وزير نيروي ايران رياست كميسيون دو كشور را برعهده دارد كه راهگشاي مباحث زيست محيطي، تغيير اقليم و ديگر مسائل مهم بين دو كشور خواهد بود.

وزير محيط زيست جمهوری ارمنستان اظهارداشت: آب رودخانه ارس سالانه 500 بار نمونه برداري مي شود. همچنین كارگروه مشتركي از هر دو كشور براي نمونه برداري و آناليز آب ارس تشكيل شده است.

وي با بيان اينكه پيش از اين با نظر ايران سامانه اي براي بازچرخاني آب در كارخانه مس ايجاد شده بود اظهارداشت: در نتيجه مذاكرات اين دیدار، سامانه اي براي مانيتورينگ و كنترل بدون حضور فيزيكي بر كارخانه ايجاد شده است.

تیونیان همچنين به توافق و تفاهم ايجاد شده بين ارمنستان و سازمان محيط زيست ايران براي احداث پارک صلح و دوستي در هر دو طرف مرز اشاره كرد و گفت: اين پارک قرار است به ثبت يونسكو نيز برسد.

وي از انجام توافق هايي براي توليد مواد غذايي ارگانيک در آن منطقه نيز خبر داد. وزير محيط زيست ارمنستان به ديدارهاي هيئت ارمني با نمايندگان مجلس نيز اشاره كرد و گفت: در ميان مجلسي ها نيز اراده خاصي براي حل مسائل و مشكلات دوجانبه وجود دارد.