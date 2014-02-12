اجرای نمایش " تنبل زیر درخت زردآلو "در همدان

بهرام دوست قرین درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نمایش از بیست و سوم بهمن ماه تا نهم اسفند ماه در سالن اصلی مجتمع فرهنگی سینمائی شهید آوینی همه روزه در دوسانس صبح و عصر برای علاقمندان به تئاتر بروی صحنه می رود.

بهرام دوست قرین با بیان اینکه این نمایش در ژانر کودک و نوجوان است، افزود: این نمایش، روایت پسر بچه تنبلی است که ناخواسته در دام پادشاهی که از ترس برباد رفتن تاج و تخت خود بدنیال داماد تنبلی است، می افتد اما از قضا دختر پادشاه با تدابیر خود از این پسربچه تنبل بازرگان موفق و بزرگی می سازد که نظر همگان از جمله پادشاه را در مورد وی تغییر می دهد ....

وی گفت : این نمایش نوشته اردشیر صالح پور بوده و نکته جالب آن این است که در این کار شهرام صمدی نیا - بازیگر محبوب کودکان همدان- بعد از سال ها مجدداَ به روی صحنه می رود که علاوه بر ایشان هنرمندانی چون رضا روان ، صالحه اسدی ، سمیرا پاشائی و... نیز به ایفای نقش می پردازد.

این کارگردان برجسته کودک و نوجوان همدان با بیان اینکه برای این کار بیش از یک ماه تمرین شده است، افزود: سانس اجرای صبح ها بصورت نیم بها مخصوص مدارس و ادارات بوده و عصر ها نیز از ساعت 17 تا 19 اجرای عموم خواهیم داشت .

دوست قرین تعداد اجراهای تئاتر در چند ماه اخیر را مطلوب دانسته و اظهار داشت : از آنجا که گروه های نمایشی ثبت شده می بایست حتماَ در سال یک کار انجام داده باشند تا بتوانند امتیاز خود را حفظ نمایند لذا بنظر می رسد اجراهای تئاتری زیادی تا پایان سال در همدان داشته باشیم که البته شاید فقط از نظر کمی بتوان به آنها اشاره نمود .

لازم به ذکر است که علاقمندان به تئاتر می توانندجهت تهیه بلیط این نمایش جذاب و دیدنی به مجتمع فرهنگی سینمائی شهید آوینی (بلوار بعثت) و یا تالار فجر (میدان آرامگاه) مراجعه نمایند.