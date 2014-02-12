تمدید نمایش "ممدخرتو" به دلیل استقبال شهروندان/"دردانه حسن کبابی" در آینده نزدیک اجرا می شود

رضا متکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نمایش آئینی ممد خرتو به نویسندگی و کارگردانی امیر کاوش، مدت 8 شب در تالار فخرالدین اسعد گرگانی اجرا شد.

وی ادامه داد: این نمایش به نویسندگی و کارگردانی امیر کاوش و حضور برخی از بازیگران فعلی نمایش در سال 82اجرا شده بود که در آن زمان نیز مورد استقبال بی نظیر مردم قرار گرفت.

وی در توضیح موضوع نمایش ممد خرتو گفت: این نمایش برگرفته از داستان های مثنوی معنوی مولانا است که در کنار آن با برخی باورهای مردم استرآباد قدیم نیز آمیخته شده است.

متکی اضافه کرد: در گذشته هنگام بارش پیاپی باران، مردم استرآباد مترسکی را به نام ممدخرتو آماده کرده و به درب منازل می رفتند و لباسهای مختلف برای این مترسک از منازل به عنوان نذر گرفته می شد تا خورشید به واسطه گرمایی که از لباس مترسک ساتع می شود از پشت ابرها بیرون بیاید.

وی از اجرای نمایش گرگانی با نام دردانه حسن کبابی در آینده خبرداد و افزود: این نمایش به نویسندگی و کارگردانی امیر کاوش و هنرنمایی بخشی از بازیگران نمایش ممد خرتو به زودی اجرا می شود.

