43 درصد صادرات استان همدان مربوط به شهرستان ملایر است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرامی ظهر چهارشنبه در در دیدار اعضای هیئت موسس اتاق بازرگانی ملایر با رئیس اداره امور مالیاتی راه اندازی شعبه امور مالیات بر ارزش افزوده در شهرستان ملایر را در راستای خدمات رسانی بهتر به مردم ملایر برشمرد.

وی ایجاد نمایندگی اتاق بازرگانی و گمرک در ملایر را یکی از ظرفیت های مهم این شهرستان برشمرد و افزود: اداره ارزش افزوده یکی از نیازهای این شهرستان بود که محقق شد و هم اکنون شاهد فعالیت این اداره در ملایر هستیم.

وی افزود: با عنایت به شعار امسال که حماسه سیاسی حماسه اقتصادی است خوشبختانه می توان اینگونه ارزیابی کرد که فعالان اقتصادی شهرستان با وجود تحریم و مشکلات بسیار صادرات بالایی را در شهرستان داشته اند.

بهرامی ابراز داشت: در این راستا امسال فعالان اقتصادی ملایر با صادرات کالا به ارزش دلاری 62 میلیون و 264 هزار و 731 دلار و اختصاص 43 درصد صادرات استان به شهرستان ملایر حماسه اقتصادی آفریدند.

سرپرست اتاق بازرگانی شهرستان ملایر در ادامه افزود: با صدور 179 فقره گواهی مبدأ توسط اتاق بازرگانی ملایر ، 78 درصد گواهی مبدأهای صدوری استان از اتاق ملایر بوده است .

وی در ادامه گفت: حفظ شأن فعالان اقتصادی و اعتماد به بخش خصوصی از خواسته های اصلی در تمامی دستگاههای اجرایی است.

بهرامی افزود: برابر از خودگذشتگی و ریسک پذیری فعالان اقتصادی احترام و اعتماد کوچکترین خدمت از سوی دولتیان است که می تواند تشویقی برای فعالان اقتصادی باشد.

وی اهم خواسته های اتاق بازرگانی را از اداره امور مالیاتی و ارزش افزوده شهرستان اعتماد به فعالان اقتصادی ، عدم رد دفاتر ، کمک و مساعدت به فعالان اقتصادی در کمیسیونهای حل اختلاف و توجه به نماینده کارفرمایان در کمیسیون برشمرد.

بهرامی در ادامه یادآور شد: دستور ویژه در جهت ارائه خدمات به متقاضیان کارت بازرگانی و دریافت فرم 186 صادر شده که انتظار داریم هنگام تمدید کارت بازرگانی صرفاً ممیز مربوطه استعلام بگیرد و دیگر شعب دارایی وقفه در کار ایجاد نکنند.

وی گفت: دقت لازم و عدالت محوری دوطرفه درخصوص برگ تشخیص مالیات مستقیم باعث پیشرفت در وصول اداره ارزش افزوده خواهد شد.

رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان ملایر نیز اظهار داشت: اداره ارزش افزوده در شهرستان ملایر با دو رئیس گروه مالیاتی و چهار کارشناس مالیاتی شهرستانهای نهاوند و تویسرکان را نیز تحت پوشش دارند.

علی احمدی بیان کرد: . تا قبل از افتاح این شعبه فعالان اقتصادی برای انجام امور ارزش افزوده به مرکز استان مراجعه می کردند.