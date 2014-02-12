99 درصد از روستاهای کاشمر از راه آسفالته برخورداراست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا اخوان بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح دو پروژه راه روستایی بخش کوهسرخ کاشمر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بیش از 14 هزار کیلومتر راه روستایی در استان داریم که برخورداری هرکدام از شهرستان ها نسبت به راه آسفالت متفاوت است.

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی با بیان اینکه کاشمر فقط 20 کیلومتر دیگر به جاده آسفالت روستایی نیاز دارد تا روستاهای بالای 50 خانوار از نعمت آسفالت برخوردار گردند، افزود: پس از اتمام ایجاد راههای آسفالت برای این روستاها طبق برنامه وزارت راه و شهرسازی روستاهای 20 خانوار نیز پس از آن از راه آسفالت برخوردار می شوند.

اخوان یکی از اولویت های راههای روستایی را حذف نقاط حادثه خیز اعلام کرد و افزود: همکنون به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران بیش از 6 هزار و یکصد کیلومترراه روستایی استان آسفالت شده که در قبل از انقلاب به کمتر از یکصد کیلومتر هم نمی رسیده است.

وی برنامه های سال آینده راه و شهرسازی در بخش راههای روستایی را اتمام پروژه های نیمه تمام عنوان کرد و گفت: در تلاش هستیم که دیگر تعهد جدیدی برای اجرای کار ایجاد نکرده و تمام تمرکز کاررا با اعتباراتی که اختصاص خواهد یافت به اتمام پروژه ها و نگهداری وضع موجود متمرکز کنیم.

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی از افتتاح 94 کیلومتر راه روستایی در 17 روستای خراسان رضوی خبر داد و گفت: با افتتاح این پروژ ها بیش از 3 هزار و سیصد خانوار روستایی از نعمت راه آسفالت برخوردار می شوند.

اخوان از اولین راه روستایی مشارکتی درخراسان رضوی در شهرستان محلات خبر داد و اظهار کرد: این پروژه در 8 کیلومتر به صورت دوبانده، جاده روستایی با مشارکت 600 میلیون تومانی خیری در قالب مشارکت جهادی اداره راه و شهرسازی احداث خواهد شد.

وی با بیان اینکه توسعه راههای روستایی توسعه مناطق روستایی و بهبود وضعیت زندگی آنها را در برخواهد داشت تصریح کرد: درصورت مشارکت مردم در ایجاد راههای روستایی توسط خود اهالی و همچنین خیرین وزارت راه و شهرسازی آمادگی خود را به صورت مشارکتی در ایجاد راههای جدید روستایی اعلام می کند.