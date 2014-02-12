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۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۹:۳۹

جلالی در گفتگو با مهر:

نسخه ششم "دیدبان فناوری"، فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان منتشر شد

نسخه ششم "دیدبان فناوری"، فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان منتشر شد

شاهرود – خبرگزاری مهر: رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان گفت: نسخه ششم فصلنامه "دیدبان فناوری" شامل اخبار و رویدادهای این پارک در پاییز 1392 منتشر شد.

دکتر سید محمد اسماعیل جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به انتشار نسخه ششم "دیدبان فناوری"، فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان افزود: صفحه سوم این فصلنامه اختصاص به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت علم و سخنان ریاست جمهوری با عنوان "دولت مدرن یعنی دولت دانش بنیان" دارد.

وی همچنین با بین اینکه بخش عمده ای از فصلنامه این شماره اختصاص به اولین جشنواره ربات های پرنده دارد، اضافه کرد: گزارش تصویری از جشنواره ربات های پرنده، اخبار حوزه های مختلف پارک، اخبار صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری استان، معرفی اجمالی تعدادی از شرکت های مستقر در پارک و مراکز رشد و اطلاعیه شرکت در یازدهمین جشنواره ایده های برتر بخشی از مطالب این شماره از فصلنامه را شامل می شود.

رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان ضمن اشاره به انتشار نسخه الکترونیکی این نشریه در تارنمای پارک علم و فناوری استان سمنان گفت: علاقمندان می توانند نسخه الکترونیکی این نشریه را در اینجا مشاهده و دریافت کنند.

جلالی در خاتمه تصریح کرد: تمامی نسخ الکترونیکی «دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان در منوی "فصلنامه" تارنمای پارک علم و فناوری استان سمنان (اینجا) در دسترس علاقمندان قرار دارد.

کد مطلب 2235247

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