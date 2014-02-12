تاکید مسئولان مترو و سازمان مدیریت بحران بر تعامل دو سویه

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه مشترک نقطه نظرات مدیرعامل و مدیران شرکت بهره‌برداری مترو تهران و سازمان مدیریت پیشگیری و بحران شهر تهران منعکس و برهمکاری های مشترک و تعاملات دوسویه بحث و تبادل نظر شد.

محسن نایبی مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران در این جلسه با بیان اینکه هر مدیری باید بحران را در زمان تصدی مسولیت خود جدی بگیرد، گفت: یک مدیر باید شرایط عادی و بحرانی را به طور هم زمان در نظر بگیرد و آماده هر نوع بحران در دوران مدیریتش باشد.

وی ضمن مهم ارزیابی کردن کردن تعامل دوسویه بین شرکت بهره برداری مترو و سازمان پیشگیری و بحران شهر تهران افزود: موقعیت مترو خاص است و سازمان بحران شهر تهران می تواند در زمینه پیشگیری از وقوع هر نوع بحران به این شرکت کمک شایانی کند.

نایبی همچنین برپایی مانورهای کوچک مشترک با این سازمان و در مرحله های بعد مانورهای بزرگتر را یکی از راههای مناسب و خوب برای ایجاد آمادگی در برابر بحرانهای احتمالی دانست و تصریح کرد: در این باره باید همه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، شهرداری و دولت همکاری های لازم را داشته باشند.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه با بیان اینکه هر بحران در شهر تهران می تواند هم تهدید باشد و هم فرصت اظهار داشت: مدیران بحران برای پیشگیری باید به این نکته توجه کنند که هر ایستگاه مترو را باید به صورت مجزا از یکدیگر در نظر بگیرند و به اقتضای موقعیت جغرافیایی و سایرعوامل موثر در هر ایستگاه تصمیم گیری شود.

وی، نقش ارتباطات و روابط عمومی را در زمان بحران مهم ارزیابی و خاطرنشان کرد: در زمان بحران باید به نحو صحیح و مناسب و دقیق اطلاع رسانی صورت گیرد تا از ایجاد بحران جدید جلوگیری شود و شرایطی به وجود نیاید که بحرانی پس از بحران شکل گیرد.

نایبی به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در چند روز اخیر در دیدار با شهردار، مدیران و اعضای شورای شهر تهران اشاره کرد وافزود: مدیریت جهادی که رهبر معظم انقلاب در رابطه با مدیریت شهری بیان نمودند به قدری حائز اهمیت است که باید این موضوع در تک تک کارمندان شهری تهران جلوه کند.

وی با بیان اینکه مدیریت جهادی در شهر تهران باید الگوی سایر مدیران در سطح کشور باشد، گفت: امیدوارم فرمایشات رهبر معظم انقلاب در مورد شهردار تهران نقطه عطفی باشد تا تمام مدیران شهری کشور با مدیریت جهادی به مردم خدمت کنند.