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۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۹:۲۴

مشاور عالی و امور ایثارگران فرمانداری کرج منصوب شد

مشاور عالی و امور ایثارگران فرمانداری کرج منصوب شد

کرج - خبرگزاری مهر: معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه شهرستان کرج، با صدور حکمی مشاورعالی و امور ایثارگران این فرمانداری را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی ایرانی با صدور حکمی محسن امانی را به این سمت منصوب کرده است. در متن این حکم آمده است:

با عنایت به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان مشاور عالیو امور ایثارگران فرمانداری منصوب می‌شود.

امید است در پرتو عنایات پروردگار متعال در انجام وظائف و امور محوله موفق و مویدباشید.

کد مطلب 2235251

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