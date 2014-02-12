دانشگاه پیام نور در رشد علمی کشور سهم بسزایی داشته است/ پیام نوری ها با اخلاق ترین دانشجویان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اژدر شامگاه چهارشنبه و در مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشگاه پیام نور کرمانشاه، رشد علمی کشور طی سالیان اخیر را بسیار مناسب ارزیابی کرد و گفت: دانشگاه پیام نور در این رشد فزاینده با تربیت دانشجویانی فعال، علم گرا و البته سخت کوش و منضبط، سهم بسزایی داشته است.

وی افزود: امروز بدون شک پیام نور یکی از مراکز علمی معتبر و نمونه در سطح کشور است و شاهد هستیم باسوادترین دانشجویان کشور از این دانشگاه فارغ التحصیل شده و وارد فضای کسب و کار و خدمت به مردم می شوند.

اژدر خاطرنشان کرد:: دانشگاه پیام نور در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتمایی، دینی و ورزشی حرف های بسیاری برای گفتن دارد و در واقع جزو موسسات نمونه آموزش عالی در کشور محسوب می شود.

وی ادامه داد: دانشجویان دانشگاه پیام نور جزو افتخارات آن محسوب می شوند و علاوه بر اینکه از سطح علمی بلا و قابل قبولی برخوردارند از لحاظ اخلاقی نیز در میان دانشگاه های دیگر سرآمد و نمونه هستند.

معاون دانشگاه پیام نور، اظهار داشت: طبق پرونده ها و اسناد موجود دانشجویان این دانشگاه در میان دانشجویان تمام موسسات آموزش عالی کمترین مشکلات اخلاقی را داشته اند و این باعث افتخار دانشگاه پیام نور است که چنین دانشجویانی دارد.

اژدر همچنین از کارمندان دانشگاه نیز به نیکی یاد کرد و گفت: هرکدام آن ها اندازه چندین نفر کار می کنند و این نشانگر چیزی جز مسئولیت پذیر بودن آن ها نمی تواند باشد.

وی همچنین خواستار توجه به توسعه کیفی این دانشگاه در کرمانشاه شد و گفت: در دوران مدیریت جدید این دانشگاه باید سعی شود تا رشته های دکتری و ارشد افزایش یابد و ما نیز حمایت های لازم را در این خصوص بعمل خواهیم آورد.

اژدر در ادامه از سفر رئیس دانشگاه پیام نور کشور در آینده ای نزدیک به استان کرمانشاه به منظور دیدار با دانشجویان و کارمندان دانشگاه پیام نور استان خبر داد و گفت: یکی از برنامه های اصلی آقای فراهانی حضور در استان ها و دیدار چهره به چهره با دانشجویان و کارکنان دانشگاه است و تاکنون در دیداری که با اعضای دانشگاه پیام نور استان های تهران، سیستان و بلوچستان و مشهد داشته اند دستورات لازم برای حل و رفع مشکلات آنان را صادر کرده است.

معاون فرهنگی و اجتمایی دانشگاه پیام نور همچنین با تاکید بر اینکه این دانشگاه تنها دانشگاهی است که اکثر قریب به اتفاق اعضای هیات علمی و دانشجویان آن را افراد بومی تشکیل می دهند، این موضوع را نقطه قوتی برای پیام نور دانست.

اژدر در پایان از زحمات هفت ساله فرشاد فر در مسند ریاست دانشگاه پیام نور کرمانشاه قدردانی و برای سعیدی پور سرپرست جدید دانشگاه آرزوی موفقیت و توفیق کرد.