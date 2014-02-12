اجرای طرح توسعه امامزاده حسین(ع) قزوین تسریع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا عابد عصر چهارشنبه در نشستی با استاندار و مسئولان استان قزوین در خصوص همکاری در اجرای طرح توسعه امامزاده حسین(ع) و تامین تسهیلات لازم اعلام آمادگی کامل کرد.

وی افزود: پیگیری مستمر استاندار قزوین برای اجرایی شدن طرح توسعه امامزاده حسین و عزم جدی مدیران برای این کار ارزشمند قابل تقدیر است و ما هم در این کار خیر که تضمین کننده دنیا و آخرت همه فعالان این بخش است مساعدت لازم را انجام می دهیم.



عابد بیان کرد: توسعه امامزاده ها و حرم انبیاء و اولیاء الهی نیازمند مشارکت مردم خیر است و در این راه باید با عزم جدی و نیت الهی وارد شویم و کار را به سرانجام برسانیم.



رئیس بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور یادآورشد: گردشگری مذهبی از طرح های مهمی است که در صورت توسعه و نوسازی امامزاده ها می تواند مورد استقبال قرار گیرد و مسئولان اوقاف هم در این حوزه حدی هستند تا مساعدت لازم صورت گیرد.



این مسئول تصریح کرد: پروژه توسعه امامزاده حسین(ع) قزوین از کارهای بزرگ ملی است که هم هزینه زیادی لازم دارد و هم زمان، اما با عزم جدی مسئولان و خیرین و مشارکت مردم این کار می تواند با سرعت بیشتری اجرایی شود.

عابد گفت: ترکیب هیئت امنای امامزاده بسیار مهم است و این افراد نباید وابسته به جناح، گروه و نشکل سیاسی خاصی باشند بلکه باید هیئت مدیره دارای وزن اجتماعی باشد تا در جلب اعتماد عمومی و تسریع پروژه موثر عمل کند.



قائم مقام رئیس سازمان اوقاف کشور یادآورشد: با تشکیل مجمع خیرین امامزاده و بقاع متبرکه می توانیم از مشارکت بسیار تعیین کننده و موثر خیرین و افراد مذهبی دلسوز هم برای طرح های توسعه و نوسازی اماکن مقدس بخوبی استفاده کنیم و سرعت اجرا را افزایش دهیم.

وی تصمیم گیری در استان را در تسریع امور ضروری دانست و گفت: نباید کارهایی که در استان قادر به تصمیم گیری در مورد آن هستیم به تهران ارجاع شود زیرا برخی امور در بوروکراسی گیر کرده و کار را طولانی می کند که در این طرح میوتوانید با کمک استاندار در محل تصمیم گیری و کار را اجرایی کنید.



عابد اظهارداشت: این طرح اعتبارات زیادی لازم دارد و از آنجا که همه دستگاههای اجرایی استان وارد کار شده اند سازمان اوقاف کشور هم ورود خواهد کرد و تلاش می کنیم تسهیلات مورد نیاز طرح را تامین کنیم.

در این نشست مرتضی روزبه استاندار، منوچهر حبیبی معاون عمرانی و ایوب رحیمی معاون سیاسی امنیتی استاندار، حجت الاسلام نوروزی مدیرکل اوقاف استان، مسعود نصرتی شهردار، نادر محمدزاده مدیرکل راه و شهرسازی استان و خزائلی مدیرعامل سازمان نوسازی و شهرسازی شهرداری قزوین هم حضور داشتند.



طرح توسعه امامزاده حسین(ع) قزوین از طرح های بزرگ ملی است که اجرای آن بیش از 70 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.