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۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۹:۴۰

عابد:

اجرای طرح توسعه امامزاده حسین(ع) قزوین تسریع می شود

اجرای طرح توسعه امامزاده حسین(ع) قزوین تسریع می شود

قزوین- خبرگزاری مهر: قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: برای تسریع در اجرای طرح توسعه حرم امامزاده حسین(ع) قزوین به عنوان یک طرح بزرگ ملی و مذهبی آمادگی کامل داریم و پرداخت تسهیلات بانکی مورد نیاز آن را پیگیری می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا عابد عصر چهارشنبه در نشستی با استاندار و مسئولان استان قزوین در خصوص همکاری در اجرای طرح توسعه امامزاده حسین(ع) و تامین تسهیلات لازم اعلام آمادگی کامل کرد.

وی افزود: پیگیری مستمر استاندار قزوین برای اجرایی شدن طرح توسعه امامزاده حسین و عزم جدی مدیران برای این کار ارزشمند قابل تقدیر است و ما هم در این کار خیر که تضمین کننده دنیا و آخرت همه فعالان این بخش است مساعدت لازم را انجام می دهیم.

عابد بیان کرد: توسعه امامزاده ها و حرم انبیاء و اولیاء الهی نیازمند مشارکت مردم خیر است و در این راه باید با عزم جدی و نیت الهی وارد شویم و کار را به سرانجام برسانیم.

رئیس بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور یادآورشد: گردشگری مذهبی از طرح های مهمی است که در صورت توسعه و نوسازی امامزاده ها می تواند مورد استقبال قرار گیرد و مسئولان اوقاف هم در این حوزه حدی هستند تا مساعدت لازم صورت گیرد.

این مسئول تصریح کرد: پروژه توسعه امامزاده حسین(ع) قزوین از کارهای بزرگ ملی است که هم هزینه زیادی لازم دارد و هم زمان، اما با عزم جدی مسئولان و خیرین و مشارکت مردم این کار می تواند با سرعت بیشتری اجرایی شود.

عابد گفت: ترکیب هیئت امنای امامزاده بسیار مهم است و این افراد نباید وابسته به جناح، گروه و نشکل سیاسی خاصی باشند بلکه باید هیئت مدیره دارای وزن اجتماعی باشد تا در جلب اعتماد عمومی و تسریع پروژه موثر عمل کند.

قائم مقام رئیس سازمان اوقاف کشور یادآورشد: با تشکیل مجمع خیرین امامزاده و بقاع متبرکه می توانیم از مشارکت بسیار تعیین کننده و موثر خیرین و افراد مذهبی دلسوز هم برای طرح های توسعه و نوسازی اماکن مقدس بخوبی استفاده کنیم و سرعت اجرا را افزایش دهیم.

وی تصمیم گیری در استان را در تسریع امور ضروری دانست و گفت: نباید کارهایی که در استان قادر به تصمیم گیری در مورد آن هستیم به تهران ارجاع شود زیرا برخی امور در بوروکراسی گیر کرده و کار را طولانی می کند که در این طرح میوتوانید با کمک استاندار در محل تصمیم گیری و کار را اجرایی کنید.

عابد اظهارداشت: این طرح اعتبارات زیادی لازم دارد و از آنجا که همه دستگاههای اجرایی استان وارد کار شده اند سازمان اوقاف کشور هم ورود خواهد کرد و تلاش می کنیم تسهیلات مورد نیاز طرح را تامین کنیم.

 

در این نشست مرتضی روزبه استاندار، منوچهر حبیبی معاون عمرانی و ایوب رحیمی معاون سیاسی امنیتی استاندار، حجت الاسلام نوروزی مدیرکل اوقاف استان، مسعود نصرتی شهردار، نادر محمدزاده مدیرکل راه و شهرسازی استان و خزائلی مدیرعامل سازمان نوسازی و شهرسازی شهرداری قزوین هم حضور داشتند.

طرح توسعه امامزاده حسین(ع) قزوین از طرح های بزرگ ملی است که اجرای آن بیش از 70 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

کد مطلب 2235257

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