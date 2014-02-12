فرماندار شهرستان گچساران تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی وزیر کشور "عبدالرحیم رحیمی" به عنوان فرماندار جدید گچساران منصوب شد.

وی جایگزین "محمد شفیعی" می شود که به مدت 20 ماه سکاندار فرمانداری گچساران بود.

عبدالرحیم رحیمی 47 ساله، عضویت درشورای برنامه ریزی آموزش و پرورش، عضویت در شورای مرکزی مدارس غیردولتی گچساران، استان و کشور به مدت هشت سال، عضوعلی البدل دوره اول شورای شهرگچساران و تدریس دردانشگاه پیام نور را در کارنامه خود دارد.

در حالی وی فرمانداری این شهرستان نفت خیز را به عهده می گیرد که پروژه های نیمه تمامی همچون زیرگذر گچساران، بیمارستان 96 تختوابی، بافت فرسوده، دانشکده نفت و گاز، سد چمشیر، پتروشیمی گچساران و ... در این شهرستان وجود دارد.

مراسم معارفه عصر چهارشنبه با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار و مسئولان استانی و شهرستانی در تالار اجتماعات آزادی شرکت نفت گچساران برگزار شد.