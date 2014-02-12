" چ" و "شیار 143" همچنان در صدر آمار مردمی قرار دارند/ استقبال از " خط ویژه" در بین مشهدی ها

به گزارش خبرنگار مهر، اکران فیلم های" برف" و " خط ویژه" حرارت خاصی به روز های جشنواره فیلم فجر مشهد داد و مردمی که از ساعت شش صبح در صف ایستاده بودند تا بلیت تهیه کنند با دیدن فیلم سرمای هوا را از یاد بردند.

فیلم "برف " با مضمونی خانوادگی که به دغدغه یک خانواده درگیر مسائل مالی و ازدواج همزمان دخترشان می پرداخت رضایت مردم را کسب کرد.

همچنین فیلم" خط ویژه" با نشان دادن گوشه ای از وقایع اجتماعی جامعه، رانت خواری و مفاسد اقتصادی صدای دست و هورای مردم را در آورد.

استقبال از "برف " و "خط ویژه"

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز کرد: فیلم" برف" و "خط ویژه" هر دو مورد استقبال مردم قرار گرفت و گرمای تنور جشنواره از سرمای زمستان کاست.

حمید طباطبائی عنوان کرد: مردم از ساعت شش صبح جلوی گیشه صف می بندند و برای اولین سیانس فیلم ها که در ساعت 10 شروع می شود بلیت تهیه می کنند.

وی ابراز کرد: مردم خراسان رضوی عاشق هنر هستند و نسبت به جشنواره های فرهنگی و هنری علاقه خاصی دارند.

طباطبائی با بیان اعلام رضایت مردم از دو فیلم "برف" و " خط ویژه" گفت: در حال حاضر آنچه در صدر آرای مردمی قرار دارد فیلم"چ" و " شیار 143" است که هر دو از طرف مردم انتخاب شده و همچنان صدر نشین هستند.

مردم از سراسر استان برای دیدن فیلم ها صف می بندند

دبیر یازدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد تاکید کرد: جشنواره فیلم فجر مشهد یک جشنواره استانی است و مردم از سراسر استان برای دیدن فیلم ها صف می بندند.

وی ابراز کرد: تقاضا داریم برای سال های آینده مسئولان استان با همه بضاعت خود جشنواره را یاری کرده و تا بتوان با پوشش کامل فیلم های جشنواره را برای مردم اکران کرد.

طباطبائی عنوان کرد: تقاضا داریم همه نهادها و ارگان های فرهنگی و هنری با تمام توان خود جشنواره را یاری کنند چرا که با گذشت 11 دوره از آن به صورت یک مطالبه جدی از سوی مردم در آمده است.

شهرداری جدی تر وارد عمل شده است

وی با بیان اینکه شهرداری برای کمبود اعتبارات جشنواره قول هایی داده و دارد جدی تر وارد عمل می شود افزود: در تماس های ما با اداره اوقاف برای حمایت از فیلم های ارزشی، دینی و اسلامی جشنواره هنوز اقدام جدی انجام نشده و در حد گفتگو باقی مانده است.

طباطبائی با اشاره به برگزاری کارگاه فیلم نامه نویسی کامپوزیا پرتوی در سینما هویزه مشهد ابراز کرد: این کارگاه از ساعت پنج و نیم عصر شروع و علاقمندان می توانند به صورت رایگان از آن استفاده کنند.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی تصریح کرد: هنوز در حال پیگیری برای برگزاری جلسات نقد و بررسی هستیم چرا که تا دیروز جشنواره تهران بود و با اتمام آن عوامل و بازیگران وقتشان آزاد می شود و می توانند برای شرکت در این جلسات با ما هماهنگ شوند.

اعلام نام فیلم های سه روز آینده جشنواره

وی با بیان اینکه از دیروز برنامه اکران فیلم ها دارد به طور منظم انجام می شود، عنوان کرد: شش فیلم دیگر تا پایان جشنواره برای اکران باقی مانده است.

طباطبائی افزود: بر اساس زمان بندی های انجام شده فیلم های" متروپل" و "با دیگران" روز پنجشنبه، فیلم های " فرشته ها با هم می آیند" و "تمشک" روز جمعه و فیلم های " اشباح" و " معراجی ها" روز شبنه اکران خواهند شد.