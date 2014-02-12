امامزاده حسین هویت تاریخی و مذهبی شهر قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه عصر پنجشنبه در جلسه بررسی وضعیت اجرای طرح توسعه امامزاده حسین(ع) قزوین که با حضور عبدالرضا عابد قائم مقام اداره اوقاف کشور در استانداری برگزار شد اظهارداشت: قزوین علمای برجسته متعدی دارد که متاسفانه برای ثبت و ضبط آثار و نیز احداث مقبره ای در خور شان آنها اقدامی نکرده ایم که منطقی نیست.



وی افزود: چرا مقبره ای برای علمای استان نداریم و شخصیت های برجسته ای چون خاندان ابوترابی در زادگاه خود دفن نشوند و بزرگانی مانند حاج سید جوادی، تقوی، شهید ثالث آرامگاهی نداشته باشند که در استان شاخص باشد و بتوانیم برای ایندگان این میراث را معرفی کنیم.

استاندار قزوین یادآورشد: طرح امامزاده حسین(ع) که هویت تاریخی و مذهبی این شهر است از سال 82 همچنان اجرا نشده که این تاخیر زیبنده شان این امامزاده و مردم استان نیست و آسیب رساندن به فرهنگ استان و کشور است که باید جوابگوی آیندگان باشیم.



روزبه بیان کرد: اگر بازهم در تکمیل این طرح فاصله ایجاد شود خسارات جبران ناپذیری به استان وارد خواهد شد لذا نباید اجازه داد هویت و روح قزوین از این منطقه گرفته شود و همه ما در این زمینه مسئولیم تا با دقت و سرعت این کار را انجام دهیم.



استاندار یادآورشد: هویت قزوین ساخت پلهای متعدد و ساختمانهای 20 طبقه نیست، توجه به اماکن مقدس و دینی است که با بی توجهی به جایی می رسیم که می گوئیم چرا نسل جوان به دین و فرهنگ توجه کافی ندارد در حالیکه این کار اگر 18 سال پیش اجرا می شد امروز می توانست در ترویج فرهنگ دینی تاثیرگذار باشد.



وی افزود: مراسم تجمع راهپیمایی 22 بهمن امسال در کنار امامزاده برگزار شد و ما یک مکان آبرومند برای گردهمایی مهم خود نداشتیم در حالیکه این مکان ظرفیت های بسیار بالایی دارد و با عزم جدی و پیشگری ما مسئولان می تواند طرح اقتصادی و سودآوری اجرا شود که هزینه های خود را هم تامین کند.



روزبه اظهارداشت: اصلا مهم نیست که کار به نام چه کسی است همه ما حاضریم امکانات خود را در اختیار اوقاف قرار دهیم تا مدیریت کند اما کار به سرانجام برسد تا مدیون اولیاء خدا و مردم نباشیم.

وی در پایان گفت: طولانی شدن اجرای طرح توسعه حرم به مصلحت نیست و باید کار مرحله به مرحله و با تامین اعتبار لازم به سرعت اجرایی شود.



در این جلسه منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری قزوین، خزائلی مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین هم گزارشی از روند اجرای طرح توسعه تاکنون ارائه کردند.



در این نشست گفته شد مهمترین علت توقف طرح عدم تخصیص اعتبار لازم به مجری طرح بود که موجب شد فاز اول کار عملیاتی نشود.

