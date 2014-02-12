ارائه دستاوردهای محیط زیست شهرداری در نمایشگاه بین المللی تهران

به گزارش خبرنگار مهر دکتر علی محمد شاعری رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با بیان اینکه شهرداری تهران با حضور یکپارچه در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست به ارائه مجموعه دستاوردهای محیط زیستی خود در سطح مناطق 22 گانه میپردازد، خاطر نشان ساخت: امیدوایم با استقبال گسترده شهروندان از نمایشگاه گامی موثر در راستای ارتقای سطح آموزش و فرهنگ محیط زیستی شهروندان برداشته شود.
وی در ادامه بخشی از دستاوردهای شهرداری تهران جهت ارائه در سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی را توسعه انرژیهای نو شامل استقرار 242 دستگاه آبگرمكن خورشيدي در اماكن عمومي شهرداري و طراحی و ایجاد 7 پارك انرژي در مناطق 1، 2، 4، 10، 12، 15، 16، معاينه فني موتورخانه ساختمانهاي متعلق به شهرداري و اصلاح الگوي مصرف منابع (آب، برق، گاز و کاغذ) در 265ساختمانهای شهرداری تهران در راستای بهینهسازی مصرف انرژی، توسعه و گسترش فضای سبز شهری از 8 متر مربع در سال 84 به 15 متر مربع، توسعه سهم حمل و نقل عمومي از حدود 49 درصد در سال 84 به حدود 56 درصد در سال 92، استفاده از روشهاي نوين دفع و امحاي زباله مانند دستگاه زباله سوز، استفاده از هاضم و بيوگاز، و پايان مديريت سنتي پسماند، برشمرد.
شاعری همچنين گسترش زيستگاههاي طبيعي براي حفاظت از تنوع زيستي مانند احداث باغ پرندگان منطقه 4 شهرداری تهران با 22 هکتار مساحت 100 گونه پرنده و 120 گونه گیاه، و دریاچه شهدای خلیج فارس با وسعتی حدود 132هکتار پهنه آبی و 112 هکتار پهنه ساحلی به عنوان شاخصترین پروژه منطقه 22 در جهت بهبود اكوسيستم طبيعي منطقه، احداث بوستان نهج البلاغه در منطقه 2، تهيه نقشه تراز صوتي كليه مناطق 22گانه، ارزيابي اثرات زيست محيطي بيش از 21 پروژه عمراني نظير بزرگراه طبقاتی صدر و تونل صدر و نيايش و غيره، معرفی پروژه مطالعات، طراحی، مکانیابی و اجرای سيستم تله زبالهگیر در تهران و نصب 6 دستگاه سيستم هاي زباله گير مكانيكال اتوماتيك و نيمه اتوماتيك در مناطق 5، 9، 18، 20، و ترويج فرهنگ حفاظت از محيط زيست شهري را از ديگر دستاوردهاي مورد ارائه در نمايشگاه مذكور عنوان كرد.
وی در ادامه گفت: ستاد محيطزيست و توسعه پايدار شهرداري تهران به عنوان متولي محيطزيست شهر تهران برنامه عملياتي مديريت محيطزيست شهري را تدوين نموده است که در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی رونمايي میگردد.
سيزدهمين نمايشگاه بينالمللي محيطزيست از 24 الي 27 بهمن ماه جاري در محل دائمي نمايشگاههاي بينالمللي از ساعت 9 الي 17 برگزار ميشود، و شهرداري تهران مجموعه دستاوردهاي محيط زيست شهري را در سالن شماره 41 طبقه دوم را ارائه مي نمايد.
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