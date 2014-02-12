اقتدار سیاسی کشور حاصل رشد علمی آن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام وحید احمدی شامگاه چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه رییس دانشگاه پیام نور کرمانشاه که با حضور جمعی از مسئولین دانشگاه های پیام نور کشور و استان کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: 35 سال از پیروزی انقلاب می گذرد و در این مدت دشمنان نظام تمام امکانات و فکر خود را برای ضربه زدن به انقلاب به کار گرفته اند اما موفق نبوده اند.

وی خاطرنشان کرد: آن ها در این مدت به انواع و اقسام کارها، نظیر تهدید و تحریم و ترور دست زده اند تا بلکه از پیشرفت انقلاب جلوگیری و بتوانند به آن آسیب وارد کنند ولی هرگز موفق به انجام چنین کاری نشده اند.

حجت الاسلام احمدی افزود: دشمنان انقلاب تحریم های ناجوانمردانه خود را از همان ابتدای انقلاب آغاز کردند تا به خیال خام خود انقلاب نوپای اسلامی را از هستی ساقط کنند ولی به خاطر دانش و علمی که در نزد جوانان این مرز بوم وجود داشت تحریم های کمر شکن آن ها به جایی نرسید و نتوانستند کاری از پیش ببرند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: اگر جوانان و دانشمندان ما به دنبال علم و دانش نمی رفتند مطمئنا در همان سال های اول تسلیم فشار و تحریم های دشمنان شده بودیم و امروز در این نقطه از عزت و سربلندی قرار نداشتیم.

حجت الاسلام احمدی با بیان اینکه رشد و بالندگی هرکشور بستگی به رشد علمی آن دارد و رشد علمی نیز حاصل نمی شود مگر اینکه مراکز آموزش عالی آن پویا و فعال شوند، یادآور شد: امروز استراتژی کشورهای پیشرفته و توسعه یافته دنیا توجه به علم و مراکز علمی را سرلوحه کار خود قرار داده است.

وی همچنین گفت: پست و مقام زمانی برای انسان ارزش پیدا می کند که به وسیله آن برای توسعه بیشتر کشور تلاش کنیم.

احمدی در پایان ضمن قدردانی از تلاش های فرشاد فر رئیس پیشین دانشگاه پیام نور کرمانشاه، برای سعیدی پور سرپرست جدید دانشگاه آرزوی موفقیت کرد.