ضرورت اجرای احداث پارک دوستی در مرز مشترک ایران و ارمنستان/ پارک دوستی در یونسکو ثبت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، تابش رئیس فراکسیون محیط زسیت مجلس و نمایندگان اقلیت های دینی در مجلس شورای اسلامی با هاروتیونیان، وزیر محیط زیست کشور ارمنستان روز چهارشنبه دیدار و گفتگو کردند.



تابش با اشاره به پیوندهای دینی ایران و کشور ارمنستان گفت: ایران و ارمنستان دارای علایق مشترک ، مرز مشترک و زمینه های همکاری فراوانی هستند.



رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت همکاری های زیست محیطی در تقویت مناسبات دو کشور گفت: باید تلاش مضاعفی برای حل مشکلات زیست محیطی خصوصا در مناطق مرزی انجام شود .



تابش در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حفاظت از محیط زیست کانون توجه افکار عمومی ،دولت و مجلس شورای اسلامی است.



وی با اشاره به عزم مجلس ایران در جهت توسعه روابط و تدوین قوانین زیست محیطی و تاکید بر اهمیت تلاش مشترک مجالس دو کشور افزود: باید مشکل آلودگی رودخانه ارس حل شود و توقف تخلیه پساب کارخانجات مس ارمنستان در این رودخانه ضرورت دارد و ایران آمادگی انتقال تجارب همکاری های مشترک در زمینه های زیست محیطی را دارد.



نماینده اردکان در مجلس شورای اسلامی در پایان اظهاراتش گفت: ترویج اخلاق زیست محیطی راه فائق آمدن بر مسئله تحدید محیط زیست است و تلفیق علم و تکنولوژی ،ترویج آموزه های اخلاقی و تکیه بر آموزههای دینی تنها راه مبارزه با این مشکل است.



لازم به ذکر است در این دیدار خانلری و بیگلریان نمایندگان ارامنه شمال و جنوب و مره صدق و بت کلیا نمایندگان کلیمیان و آشوریان و علیرضا محجوب نماینده تهران حضور داشتند.



بت کلیا نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی در این دیدار ضمن ارزشمند خواندن صمیمیت و دوستی دیرینه ایران و ارمنستان از دولت و مسئولان ارمنی، به دلیل حضور بالغ بر 10 الی 12 هزار نفر از آشوریان در کشور ارمنستان تشکر و قدردانی کرد.



مره صدق نیز در این دیدار ابراز امیدواری کرد کشور ارمنستان با رعایت استاندارهای زیست محیطی بتواند به پیشرفت صنعتی چشمگیری دست پیدا کند.



محجوب نیز در خصوص رفع آلودگی ناشی از کارخانجات مس رودخانه ارس ابراز امیدواری کرد.



در ادامه این دیدار وزیر محیط زیست ارمنستان نیز با اشاره به روابط حسنه و همسایگی بین ایران و ارمنستان بر توسعه روابط در تمامی زمینه ها به ویژه مسائل زیست محیطی تاکید کرد.



وی با اشاره به اینکه در مجلس ارمنستان بهترین بحث ها در مورد مسائل زیست محیطی مطرح است، گفت: اجرای توافقات انجام گرفته جهت احداث پارک دوستی در مرز دو کشور و ثبت در یونسکو مورد تاکید ارمنستان است.



هاروتیونیان یادآور شد: امید است با تغییر در روش زندگی شهروندان مناطق حاشیه ای رودخانه ارس از زباله جمع آوری و جداسازی شود و مشکل آلودگی رودخانه برطرف شود.