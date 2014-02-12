آیت الله سیستانی به فیلم «رستاخیز» مشاوره ای نداده است/ توضیح روابط عمومی وزارت ارشاد

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه فرهنگ تماشا از سرمایه گذاران فیلم «رستاخیز» پیرو مطالب منتشر شده در سایت های خبری پیرامون این فیلم متنی را منتشر کرده که در آن به نکاتی اشاره شده است که در زیر می آید:

1- هیچ یک از مراجع بزرگوار تقلید، بویژه حضرت آیت الله سیستانی در جریان این فیلمنامه قرار نداشته اند.

2- فیلمنامه فیلم «رستاخیز» از سال 1372 تا شروع تولید این فیلم در سال 1388 و در طول فرایند پژوهش و نگارش از سوی کارشناسان، علما، نخبگان و مورخین مورد بررسی قرار می گرفت و نظرات آنها در نگارش نسخه های بعدی اعمال می شد که این روند تا پایان ساخت فیلم ادامه داشته است.

3- سرمایه گذاری انجام شده در این فیلم توسط جمعی از شیعیان علاقمند و ارادتمند به ساحت سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در ایران و کشورهای مختلف انجام شده است.

درپایان سازندگان فیلم «رستاخیز» که با هدف ترویج فرهنگ اهل بیت علیهم السلام در جهان اقدام به ساخت این فیلم نموده اند، امید دارند حاصل این کار گامی در جهت نشر این معارف نورانی باشد.

همچنین مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص اخبار منتشره در مورد فیلم رستاخیز مطلبی را که توسط بعضی خبرگزاری ها از قول علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نقل شده، تکذیب کرد.

در خبر روابط عمومی وزارت ارشاد آمده است: مطالبی از قول وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای جنتی، توسط خبرگزاری ها نقل شده که از آن سخنان، سرمایه گذاری مستقیم تعدادی از مراجع عظیم الشان تقلید در ساخت فیلم «رستاخیز» و نظارت بر مراحل تحقیق و نگارش فیلم نامه برداشت شده است. بدین وسیله خبر فوق تصحیح و نقش مراجع عظیم الشان به شیوه یاد شده تکذیب می گردد.