لزوم تغییر نگاه مدیران به حل مشکلات خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن مقتدایی عصر امروز در جلسه شورا آموزش و پرورش استان خوزستان اظهار کرد: از قدیم یک فرهنگ خاص و مشخصی در جامعه ما بوده است و باید در هر زمینه ای از جمله در کتاب و نشریات آن را مورد توجه قرار داد ضمن اینکه نباید از فضای مجازی نیز نباید غفلت کرد.



وی افزود: در کشورهای اروپایی مانند فرانسه سرانه خواندن کتاب برای هر نفر 10 کتاب است. ما باید بررسی و مطالعه کنیم که این سرانه بالا در کشورهای اروپایی در طول چه زمانی و چگونه افزایش پیدا کرده در حالیکه ما در زمان قدیم متوقف مانده ایم.



مقتدایی بیان کرد: کار و مسائل ما در استان بیشتر جنبه شکلی پیدا کرده به همین دلیل باید یک تحولی در چاپ کتاب صورت بگیرد تا مطالعه در کشور نهادینه شود.



استاندار خوزستان ادامه داد: باید به مسائل فرهنگی توجه کنیم. به عنوان مثال باید تحقیق و بررسی کنیم کشورهای در حال توسعه چگونه توانستند اشخاصی که حتی در اماکن زندگی خود برق هم ندارند وارد دنیای موبایل کنند. باید در همه کارها و برنامه های خود ضمن ایجاد برنامه های فرهنگی و عمل کردن در چارچوب آن، خود آن موضوع را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.



مقتدایی تصریح کرد: باید کارهای مطالعاتی را با سایر ارگان ها به صورت مشترک انجام داده و به گونه ایی باشد که کارها ملی شوند به عنوان نمونه مسابقات زنگ انشا را باید در مدارس ترویج کنیم و به جای دادن کتاب به مدارس برای متاب خانه ها هزینه آن را برای آنان به منظور بهتر تأمین کنیم.



وی اظهار کرد: استان خوزستان قابلیت های زیادی دارد که باید به آنها بپردازیم. در خصوص تشکل هایی که در استان خوزستان ایجاد شده اینها از نظر من قابلیت چندانی به شمار نمی رود و باید برای نهادینه کردن مسائل فرهنگی از مراکز آموزشی و پرورشی و از سن پائین شروع کرد.



مقتدایی تصریح کرد: برای مسئولیت پذیری محیط مناسبی را باید در نظر گرفت و باید تشکل هایی را که احتیاجات روز جامعه هستند هدف قرار داد نه اینکه برای تثبیت کردن بعضی از موقعیت ها، تشکل های قدیمی را ادامه و ترویج کنیم. به عنوان نمونه باید از تشکل هایی مانند ورزش یاد کرد که می تواند ضمن جمع کردن جوانان به سمت یک جنبه تخصصی در عرصه ملی نیز حرفی برای گفتن داشته باشد و در کنار همین تشکل ها فرهنگ اسلامی نیز به خوبی رعایت می شود.



مقتدایی ادامه داد: نگاه های مسئولان باید به مشکلات و مسائل استان خوزستان عوض شود و بحث کار آفرینی را در فعالیت های خود داشته باشند به خصوص در جایی مثل مدارس که بچه های این استان با همه سلایق خانوادگی و ویژگی هایی که دارند در یک جا جمع می شوند. باید کسانی را که توجه زیادی به آنها شده تعدیل و کسانی را که به علت توجه کم سرخورده شده اند تقویت شوند.



وی افزود: در بسیاری از مسائل بهداشتی مراکز آموزشی و مدارس دارای مشکل هستند و باید به سرعت برای اقدام به نوسازی آن ها اقدام شود.