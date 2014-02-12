تملک واحدهای اطراف امامزاده حسین قزوین 43 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصرتی عصر چهارشنبه در جلسه بررسی روند اجرای طرح توسعه امامزاده حسین(ع) که با حضور قائم مقام سازمان اوقاف کشور و استاندار قزوین در استانداری برگزار شد اظهارداشت: در اجرای این طرح باید اولویت بندی مناسبی صورت گیرد که تاکنون 10 ردیف اقدام اجرایی و هشت ردیف تملک پیش بینی شده که باید به طور همزمان اجرا شود.

شهردار قزوین بیان کرد: این طرح در فاز یک تا چهار تعریف شده و به میزان اعتبار و فضایی که در اختیار شهرداری قرار گیرد به صورت عملیات اجرایی انجام می شود که تاکنون بازنگری طرح نیز به پایان رسیده اما در حین انجام کار هم این قابلیت وجود دارد که هر جا لازم شد اصلاحات دیگری صورت گیرد.



نصرتی بیان کرد: مساحت حرم و صحن مربوط به چند سال قبل است که امروز نیازمند گسترش است که صحن باید توسعه متوازن داشته باشد و در اولویت قرار گیرد زیرا نیازمند تملک نیست اما در اولویت بعدی تملک 37 واحد باید در کنار توسعه حرم انجام شود.



این مسئول یادآورشد: 63 میلیارد تومان برای اجرا و 43 میلیارد و 800 میلیون تومان برای تملک هشت ردیف تملک و 10 ردیف امور اجرایی نیاز است.



نصرتی تصریح کرد: بخش اقتصادی هم در زمره طرح های توسعه حرم است که ادارات میراث فرهنگی، اوقاف، شهرداری و راه و شهرسازی باید کار را تسریع کنند اما با توجه به حجم کار به کمک های ملی هم نیاز شدید داریم که امیدواریم از سوی مسئولان کشوری تامین شود.



وی تعیین زمان بندی برای این طرح را ضروری دانست و گفت: برای این کار تعیین زمان بندی بسیار مهم است و با بسیج همه امکانات دستگاهای اجرایی و عزم جدی استاندار قزوین امیدواریم با تسهیلات ملی بتوانیم کار را با سرعت منطقی تری اجرا کنیم.

حجت الاسلام نوروزی: ترویج معماری اسلامی در شهر ضروری است



حجت الاسلام نوروزی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین هم گفت: خوشبختانه با عزم جدی استاندار قزوین در اجرای طرح جامع امامزاده حسین(ع) هیچ مشکلی نداریم و با کمک دستگاههای اجرایی قادریم سرعت کار را بالا ببریم.

نوروزی بیان کرد: همت مدیران استان در تکمیل این کار بی نظیر است و با تهیه مقدمات کار زمینه اجرای فاز اول طرح شامل مهمانسرا، پارکینگ طبقاتی و توسعه صحن آماده شده است که امیدواریم با تعیین اولویت ها این کار عملیاتی شود.



وی الگو برداری از معماری دینی و مذهبی در معماری های شهری را ضروری دانست و اظهارامیدواری کرد با احیاء هویت معماری بناهای مذهبی گامی در مسیر توسعه معماری اسلامی در استان برداشته شود.