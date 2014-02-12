45 کشته و زخمی حاصل خشونتها امروز عراق/ هلاکت سرکرده داعش در شرق الرمادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المدی پرس، یک منبع وابسته به وزارت کشور عراق اعلام کرد: در اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده در منطقه جسر دیالی در جنوب بغداد چهار غیر نظامی زخمی شدند.

منابع نظامی عراقی بیان کردند: در اثر انفجار بمب در منطقه الدوره در جنوب بغداد سه نفر زخمی شدند.

یک منبع وابسته به پلیس عراق در استان صلاح الدین اعلام کرد: سلام الخفاجی معاون وزیر مهاجرت عراق امروز از یک انفجار در منطقه ای در جنوب تکریت جان به در برد.

در اثر حمله افراد مسلح به یک مرکز ایست بازرسی ارتش در روستای الزیدان در ابوغریب در بیست کیلومتری غرب بغداد دو نفر کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

افراد مسلح ناشناس یک غیر نظامی را در منطقه السیدیه در جنوب بغداد به ضرب گلوله از پا درآوردند.

در اثر انفجار بمب در مسیر گشتی پلیس عراق در منطقه القوسیات در ده کیلومتری شمال موصل دو نفر زخمی شدند.

وزارت دفاع عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: نیروهای امنیتی عراق حمید خلف الکبیسی یکی از حامیان مالی گروه داعش را در استان الانبار بازداشت و از وی مقادیری مواد منفجره کشف کردند. در همین استان سه تروریست دیگر وابسته به داعش دستگیر شد.

از سوی دیگر منابع نظامی پاکستانی از قرار داد فروش هواپیمایی آموزشی از نوع سوپر موشک با عراق به ارش 94 میلیون دلار خبر دادند.

در اثر انفجار بمب در مسیر عبور نظامیان عراقی در نزدیکی روستای العبد ویس در جرف صخر در شمال بابل شش نظامی عراقی کشته شدند.

شبکه المیادین گزارش داد: نیروهای نظامی عراقی شش نفر از اعضای داعش از جمله از تبعه سعودی را در شرق الرمادی به هلاکت رساندند.

افراد مسلح در الشرقاط در 120 کیلومتری شمال تکریت در استان صلاح الدین یک عضو شورای بیداری را کشتند و پنج نفر دیگر را زخمی کردند.

عبدالجلیل الاسدی رئیس پلیس الدیوانیه اعلام کرد: اولین گروه نیروهای واکنش سریع برای مقابله با حملات تروریستی تشکیل شده است و این واحد جدید به انواع سلاح ها مجهز شده است.

منابع وابسته به پلیس عراق در استان نینوی بیان کرد: نیروهای امنیتی عراقی طی عملیاتی ضد تروریست های داعش که مدت ده روز به درازا انجامید چهار تروریست را به هلاکت رساندند و42 نفر دیگر را بازداشت کردند.

در اثر انفجار بمب در طوز خورماتو در استان صلاح الدین چهار نفر کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند.

منابع عراقی از کشته شدن یک کودک در اثر انفجار بمب در شمال بغداد خبر دادند.