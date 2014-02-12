شهرداری اردبیل جایگاه خود را در صدر جدول محکم کرد

به گزاری خبرنگار مهر، در ادامه این بازی ها که عصر امروز چهارشنبه در شهرهای مختلف کشور پیگیری شد، تیم شهرداری اردبیل در ورزشگاه علی دایی اردبیل میزبان تیم شهرداری دزفول بود.

در این بازی که همانند سایر بازی ها بدون حضور تماشاگران برگزار شد، تیم شهرداری اردبیل با توجه به فاصله یک امتیازی در صدر جدول با انگیزه بالایی به میدان رفت و توانست در نهایت با دو گل برابر میهمان خود به برتری دست یابد.

شهرداری دزفول تیم رده هفتمی گروه الف دسته دوم باشگاه های ایران نیز که برای ارتقاء جایگاه خود تلاش می کرد، بازی محکمی از خود به نمایش گذاشت و برغم تلاش های صورت داده نتوانست بیش از یک بار دروازه شهرداری اردبیل را باز کند.

تیم شهرداری اردبیل با این پیروزی و کسب نهمین برد خود با 32 امتیاز جایگاه خود را در صدر جدول محکم کرد و از بقیه مدعیان فاصله گرفت. این تیم هم اکنون از 16 بازی خود 9 برد، پنج مساوی و دو باخت و با تفاضل گل 9 به تنهایی در صدر ایستاده است.

البته رقیب 28 امتیازی این تیم یعنی فولاد نوین اهواز امروز بازی نداشت و این تیم با یک بازی کمتر رقابت سختی با شهرداری اردبیل دارد.

تیم شهرداری دزفول نیز با این باخت همچنان با 17 امتیاز از مجموع 16 بازی خود و به دلیل تساوی تیم کارگر بنه گز به رده هشتم سقوط کرد.

امروز قرار بود خلخال دشت شهرستان خلخال نیز در زمین خود به مصاف شهرداری جویبار برود که این بازی به روز پنجشنبه موکول شد.

خلخال دشت تاکنون 14 بازی داشته که از این تعداد سه برد، هشت تساوی و سه باخت کرده است. این تیم با 17 امتیاز و تفاضل گل صفر بعد از تیم شهرداری دزفول 17 امتیازی در رده نهم قرار دارد.