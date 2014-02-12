چند طرح عمرانی در دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مشاور رئیس دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح این طرحها اظهار داشت: مجتمع علمی فرهنگی شهدای گمنام با 220 متر سازه و هزار و 500 نفر گنجایش با هزینه 600 میلیون تومان از محل اعتبارات وزارت علوم و کمکهای مردمی و خیرین بهره برداری از آن آغاز شد.

محمدحسین مرعشی ادامه داد: کتابخانه و آمفی تئاتر دانشگاه با شش هزار و 450 مترمربع مساحت که از این فضا هزار و 800 مترمربع آمفی تئاتر و چهار هزار مترمربع کتابخانه است. برای احداث این مجموعه فرهنگی 2.5 میلیارد تومان هزینه شده و طبقه بالای کتابخانه مختص کتب مرجع خارجی و طبقه پایین مختص کتب مرجع داخلی است.

وی بیان داشت: بخش اول فاز دوم دانشکده علوم پایه به مساحت دو هزار و 960 مترمربع و با هزینه یک میلیارد و 500 میلیون تومان با اعتبارات دولتی و صرفه جویی دانشگاه و با کمکهای خیر آقای برازنده احداث شده به بهره برداری رسید.

مدیر طرحهای عمرانی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان با اشاره به اینکه با افتتاح خانه فرهنگ دانشگاه معاونت فرهنگی و کانون های دانشجویی در آن به صورت مجتمع استقرار می یابند، تصریح کرد: برای احداث این ساختمان با مساحت هزار مترمربع در سه طبقه بالغ بر 100 میلیون تومان هزینه شده است.

مرعشی با بیان این مطلب که با بهره برداری از مجموعه خوابگاههای دخترانه دانشگاه به مساحت 10 هزار مترمربع خوابگاههای امین، خوشبختی، سه و چهار و خوابگاه صبوری در یک مجتمع تجمیع شده اند، تصریح کرد: دانشجویان دختر دانشگاه ولی عصر(عج) از امروز در یک فضای 10 هزار مترمربعی به شکل زیرسازی شده و گل کاری با تجهیزات ورزشی می توانند فضای بیشتری داشته باشند.

تکمیل خوابگاه دخترانه دانشگاه ولی عصر رفسنجان نیازمند 500 میلیون تومان اعتبار

مدیر طرحهای عمرانی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان ادامه داد: برای تکمیل مجموعه خوابگاههای دخترانه پرنیان تاکنون 500 میلیون تومان هزینه شده و برای تکمیل و تجهیز آن به دو میلیارد تومان دیگر نیاز است.

مرعشی همچنین از افتتاح پیشخوان مطبوعات که حالتی نظیر یک کافی شاپ فرهنگی دارد خبر داد و افزود: علیرغم آب و هوای گرم و خشک شهر رفسنجان تاکنون در دانشگاه هفت بوستان احداث شده و امروز دو بوستان نیز بهره برداری می شوند که برای زیرسازی و آماده سازی آن در مجموع 700 میلیون تومان هزینه شده است. ایجاد 15 هزار سنگفرش نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته است.

وی ابراز داشت: وجود دو مخزن آب شیرین به گنجایش یک میلیون لیتر سبب شده که آب شرب دانشگاه به طور کلی از این مخازن تأمین شده و مشکلی از این بابت وجود نداشته باشد.

مرعشی مخازن آب کشاورزی و مخزن آب دریاچه مصنوعی دانشگاه با ظرفیت چهار هزار مترمکعب با هزینه ای نزدیک به 200 میلیون تومان را از دیگر طرحهای مورد بهره برداری در امروز برشمرد.

رضا فرجی دانا وزیر علوم در بدو ورود خود به دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان با حضور بر مزار شهدای گمنام دانشگاه به مقام والای این شهیدان ادای احترام کرد.

