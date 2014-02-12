مسئولان با ایستادگی در برابر دشمنان قدردان مردم باشند

فاطمه شیرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به حضور بی نظیر مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه افزود: دولتمردان برای حفظ این پشتوانه مردمی باید مردم را محرم خود دانسته و در مورد مذاکرات خود با مردم شفاف صحبت کنند تا آنها نیز از مسائل پشت پرده مذاکرات آگاهی داشته باشند.

عضو شورای اسلامی کلانشهر رشت اظهار داشت: بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی موفقیت مسئولان را در گرو زحمات و فداکاری های مردم دانسته اند و خدمت به مردم را عبادتی بزرگ و فرصتی برای جلب رضای الهی عنوان کرده اند.

وی با بیان اینکه مردم غیور و همیشه در صحنه ایران در سی و ششمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی نیز نشان دادند که همواره از آرمان های امام راحل و شهدا پیروی خواهند کرد، ادامه داد: دشمنان نظام و انقلاب هر چه عرصه را بر مردم تنگتر ‌کنند، مردم بیش از پیش پشت سر امام و رهبر فرزانه خود خواهند ایستاد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی کلانشهر رشت گفت: حضور شکوهمندانه و با بصیرت ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن ماه پشتوانه نیرومندی در مذاکرات کشور با سایر کشورهای اروپایی است.

وی با اشاره به اینکه ملت ایران استوارتر از گذشته پیرو ولایت فقیه خواهند بود، یادآور شد: اتحاد، همبستگی، همدلی ملت گزینه های روی میز ایران در برابر دشمنان اسلام و انقلاب است تا یاس و ناامیدی نصیب این کوردلان شود.