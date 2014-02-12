34 درصد مدارس مازندران غیرایمن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی شیرزاد عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه، در سال تحصیلی جاری 38 هزار و 670 متر مربع فضای آموزشی در استان افزوده شده است گفت: با این حال هنوز 34 درصد مدارس استان غیر ایمن هستند.

وی با تاکید بر لزوم تامنی بودجه های لازم برای پروژه های در دست اجرا یادآورشد: در استان حدود هزار مدرسه دو نوبته وجود دارد که باید تک شیفته شود.

وی درباره پروژه های دهه فجر یادآور شد: در این مدت 12 طرح آموزشی با زیر بنایی 11 هزار و 905 مترمربع در استان بهره برداری رسیده است که برای اجرای آن 63 میلیارد ریال هزینه شده است.

شیرزاد همچنین به بحران برف اخیر اشاره و اضافه کرد: 20 مدرسه استان در این حادثه که دارای 40 تا 50 سال قدمت بودند، آسیب دیند.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس مازندران یادآورشد: امسال 323 کلاس درس در قالب 42 طرح آموزشی با 215 میلیارد ریال در سال تحصیلی جاری بهره برداری شده است.

مازندران 500 هزار دانش آموز دارد که در چهار هزار و 200 مدرسه تحصیل می کنند.