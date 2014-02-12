دانشجویان پیام نور شایسته ترین دانشجویان کرمانشاه هستند

بهمن سعیدی پور شامگاه چهارشنبه در مراسم معارفه خود که با حضور جمعی از مسئولین دانشگاه پیام نور کشور و روسای مراکز استان کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: دانشگاه پیام نور از ظرفیت های بسیار بالایی برخوردار است که اگر از این ظرفیت ها به درستی استفاده شود فضای علمی کشور رشد مضاعفی خواهد داشت.

وی دانشجو محور بودن را یکی از ویژگی های دانشگاه پیام نور عنوان کرد و گفت: فارغ التحصیلان این دانشگاه جزو دانشجویان نمونه کشور هستند و همه ساله جمع زیادی از آنان در مقطع ارشد و دکتری پذیرفته می شوند.

سعیدی پور خاطرنشان کرد: دانشجویان دانشگاه پیام نور از لحاظ اخلاقی نیز در میان دانشجویان سایر دانشگاه ها الگو هستند و همین مسئله وظیفه ما را سنگین تر می کند.

وی یادآور شد: دانشگاه پیام نور بزرگترین جمعیت دانشجویی کشور را در اختیار دارد و همین می طلبد تا مسئولین وزارت خانه نگاهی ویژه تر به این دانشگاه و دانشجویان آن داشته باشند.

رئیس جدید دانشگاه پیام نور کرمانشاه همچنین ایجاد تحول در این دانشگاه را از مهمترین برنامه های کاری خود عنوان کرد و گفت: در این میان همیاری و همفکری همکارانم در دانشگاه می تواند من را در تحقق برنامه هایم کمک کند.

سعیدی پور در پایان توسعه کیفی دانشگاه را نیز یکی دیگر از برنامه های خود در راس پیام نور کرمانشاه عنوان کرد و گفت: باید خدماتی در شان دانشجویان کرمانشاهی به آنان ارائه شود و حتما این مسئله را تحقق خواهیم بخشید.