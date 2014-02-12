ایران بیش از سهم خود در جهان تولید علم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فرجی دانا چهارشنبه شب در مراسم افتتاح چند پروژه عمرانی و تجلیل از خیرین دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان با گرامیداشت ایام الله دهه فجر، اظهار داشت: دهه فجر یادآور مسئولیت سنگین ما به انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن است.

وی با اشاره به این مطلب که آموزش عالی در طول حیات انقلاب اسلامی کارنامه درخشانی دارد، تصریح کرد: در سال 57 مجموع دانشجویان ما بیش از 175 هزار دانشجو بود که این میزان به 4.4 میلیون دانشجو رسیده است که در رشته های مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا مشغول به تحصیل هستند.

وی تأکید کرد: در حال حاضر در تمام حوزه های معرفتی و دانش روز تمامی مقاطع را در دانشگاههای کشور داریم.

به گفته این مقام مسئول تعداد مقالات ما در مجلات معتبر علمی جهان در پیش از انقلاب 700 عدد بود که این میزان اکنون به بیش از 25 هزار مقاله رسیده و هم اکنون جمهوری اسلامی ایران در تولید علم در جهان چیزی بیش از سهم خود را ادا می کند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر اینکه البته این کارنامه نباید سبب توقف ما شود، بیان داشت: بسیاری از افقهای دوردست و قله های رفیع علمی وجود دارد که شایسته نظام ما است و باید جوانان ما این مسیر را بپیمایند.

فرجی دانا در این زمینه بر بسترسازی و رفع موانع تصریح داشت و افزود: یکی از این موانع فقر و نداشتن امکانات است که بسیاری از جوانان را از آموزش عالی بازمی دارد اما با همت خیرین و مسئولین دانشگاه زیرساختهای لازم فراهم شده و جوانان می توانند در اینجا مشغول به تحصیل شوند.

وی با تقدیر از خیرینی که در کارهای عام المنفعه بویژه دانشگاه به مردم خدمت می کنند، ابراز داشت: همه ما روزی از دنیا می رویم چه خوب است که اثری از خود به جا بگذاریم تا آیندگان به نیکی از ما یاد کنند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین از مسئولین دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان تقدیر کرد و اظهار داشت: دکتر رنجبر کریمی و تیم وی کارهای بزرگی در این مجموعه انجام داده اند.

فرجی دانا یادآور شد: در این زمینه عمل کردن به وعده داده شده بزرگترین کاری است که باید انجام شود. باید ساختمانهایی با استاندارد قرن بسازیم و با نامی که دانشگاه ولی عصر(عج) به آن نامگذاری شده است باید هدفی والاتر داشته باشیم.

حضور 10000 دانشجو در دانشگاه ولی عصر رفسنجان

در ابتدای این مراسم رئیس دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان نیز با خیرمقدم به وزیر علوم و هیئت همراه اظهار داشت: دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان در سال 69 با همت مرحوم آیت الله هاشمیان امام جمعه فقید رفسنجان بنا گذاشته شد و با وجودی که سالهای سال از بودجه عمرانی محروم بود، به برکت خیرین منشأ خدمات زیادی برای جامعه شده است.

رضا رنجبرکریمی افزود: در حال حاضر 10 هزار دانشجو در 84 رشته دانشگاهی تحصیل می کنند و این دانشگاه 255 عضو هیئت علمی دارد.

وی با اشاره به مشارکت خیران در ساخت و سازهای این دانشگاه، تصریح کرد: از مجموع 110 هزار مترمربع فضای کاربردی این دانشگاه 80 هزار متر آن توسط خیرین ساخته شده است.

در پایان این مراسم با حضور وزیر علوم، استاندار کرمان و جمعی از مسئولین شهرستان رفسنجان از خیرین که در احداث فضاهای دانشگاه ولی عصر(عج) مشارکت داشته اند از جمله رمضانعلی برازنده، حاج محمد غلامرضایی نژاد، علیرضا بهرامپور، حسین تجدد، حاج مهدی صبوری، حاج محمد هاشمی کشکوئیه، محمد فروتن، محمدرضا نواب، خانواده مرحوم حاج حسین امین و پروین تاج آراسته تقدیر شد.