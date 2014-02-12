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۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۲۳:۰۶

گاتیلوف:

تروریسم خطر جدی در منطقه است

تروریسم خطر جدی در منطقه است

معاون وزیر خارجه روسیه پس از دیدار با ولید المعلم وزیر خارجه سوریه آنرا سازنده توصیف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه پس از دیدار با ولید المعلم همتای سوری خود گفت: مذاکرات ما سازنده بود و امیدواریم که مذاکرات ژنو ادامه پیدا کند.

وی افزود: تهدید آینده درباره تروریسم جدی و خطری در کمین منطقه است مبارزه با تروریسم و دولت انتقالی دو موضوع مهم هستند.

ولید المعلم بیان کرد: مبارزه با تروریسم وظیفه همه سوری هاست. تیم گفتگو کننده مخالفان تروریسم را به رسمیت نمی شناسد.

این درحالی است که گاتیلوف قرار است فردا با احمد الجربا رئیس ائتلاف مخالفان سوری دیدار کند.

 

کد مطلب 2235294

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