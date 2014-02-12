بیداری اسلامی مرهون نهضت امام خمینی (ره) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی عصر چهارشنبه در نشست علمای شیعه و اهل سنت استان در کنگان اظهار داشت: علمای اسلامی نقش بسیار مهمی در راستای توسعه دینی و تبیین اندیشه‌های اسلامی دارند.

وی با بیان اینکه علمای اسلام جانشینان و وارثان انبیا الهی هستند، تاکید کرد: همانگونه که دعوت به دین و مبارزه با استکبار ظلم و ستم هدف مشترک انبیا الهی بود، علمای اسلام هم این مسئولیت و رسالت را بر عهده دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر به نقش بسیار مهم علمای اسلامی اشاره کرد و افزود: امروزه شاهد توسعه بیداری اسلامی در سطح جهان هستیم و این موج بیداری بسیاری از کشورها را گرفته که مرهون خدمات علمای اسلام و به ویژه نهضت امام راحل (ره) هستیم.

حجت الاسلام سروستانی تصریح کرد: سه رکن مهم پیروزی نظام شکوهمند انقلاب اسلامی را می‌توان معنویت، رهبری حضرت امام (ره) و مردم عنوان کرد که معنویت و گفتمان دینی را باید به عنوان مهمترین عامل بدانیم.

وی رهبری را به عنوان دومین عامل پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرد و خاطرنشان ساخت:‌ در انقلاب ما یک عالم فرهیخته دینی در راس امور بود که نقش راهبردی در این انقلاب داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر به نقش بسیار مهم مردم در این انقلاب اشاره کرد و افزود: پیوند ارزشمند با مردم و اعلام حمایت مردم از انقلاب اسلامی نقش بسیار مهمی در پیروزی انقلاب داشت.