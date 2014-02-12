13557 دانشجو و دانش آموز از خدمات فرهنگی کمیته امداد بهره مند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید غلامرضا متقی عصر چهارشنبه در مراسم تجلیل از دانش آموزان و دانشجویان کمیته امداد بویراحمد افزود: کمیته امداد خدمات مختلفی از جمله پرداخت شهریه، کمک هزینه تحصیلی، کلاسهای آموزشی و فرهنگی و اردو به این افراد ارائه می دهد.

وی بیان کرد: در سال جاری بیش از 13میلیارد و 280 میلیون ریال در قالب خدمات فرهنگی به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان پرداخت شد.

متقی اظهار داشت: در این راستا بیش از شش میلیارد و 700 میلیون ریال برای کمک هزینه شهریه دانشجویان در رشته های مختلف و بیش از 488 میلیون ریال برای کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان هزینه شده است.

متقی همچنین از ارائه آموزشهای مختلف به مددجویان خبر داد و گفت: این آموزش ها شامل ارائه آموزش به سرپرستان خانوار، جوانان در آستانه ازدواج، سوادآموزی و آموزش طرح فلاح بوده است.

وی عنوان کرد: در این راستا از ابتدای سال سه هزار و 290 مددجو آموزش دیده اند که تاکنون بیش از یک میلیارد و 372 میلیون ریال صرف این مسئله شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان، همچنین برگزاری اردوهای دانش آموزی، ارائه کمک به 452 دانش آموز در هفت خوابگاه دانش آموزی، ارائه خدمات مشاوره به 47 نفر از مددجویان، هزینه های پرداختی برای یک هزار و 761 نفر در کانونهای این نهاد با اعتباری بیش از چهار میلیارد و 716 میلیون ریال را از دیگر برنامه های فرهنگی این نهاد عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم از تعدادی از دانشجویان و دانش آموزان برتر مددجو تجلیل شد.