435 شاکی با تلاش توسط مددکاران زندان مرکزی قزوین رضایت دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رمضانی در این باره گفت: با تلاش و پیگیری مددكاران اجتماعي از ابتدای سال جاری تاکنون 435 مورد رضایت از شکات در زندان مركزي قزوين صورت گرفته است.



مديرزندان مركزي قزوين افزود: مددكاران اجتماعي با تلاش در جهت فراهم کردن زمينه هاي هدايت مددجويان و چاره جويي نارسایی ها و مشکلات روحي و رواني و سازگاري اجتماعي آنها فعاليت گسترده اي دارند.



وي بيان کرد: یکی ازمهمترین خواسته های مددجویان مطالعه و بررسي پرونده قضايي آنهاست و مددکاران عليرغم مشغله فراوان کاري در زندانها بامراجعه به مراجع قضايي و اجراي احکام به جديت پرونده ها را بررسي کرده و راهکارهاي قانوني را جهت رفع مشکلات مددجويان پيگيري می کنند.



رمضاني یادآورشد: پرونده های منعدی توسط مددکاران در این زندان در حال بررسی است که امیدواریم در سال آینده با پیگیری های مستمر موجب جلب رضایت بيشتر شاکیان پرونده فراهم شود تا بتوانیم کارنامه قابل قبولی با توجه به عملکرد مددكاران اجتماعی ارائه کنیم.















