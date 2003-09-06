" كسي نيست اين همه داستانها را به ياد آورد"

به گزارش خبر گزاري " مهر " به نقل از روابط عمومي مركز هنرهاي نمايشي ، در اين نمايش ليلي رشيدي ، سيامك انصاري ، انوشيروان فاطمي ، شهره سلطاني ، رويا فضايي ، هاله گرجي ، اميد سلي ، فاطمه نقوي ، آيداشيخ و خانم امير ابراهيمي بازي مي كنند.گفتني است ، اين نمايش در بيست و يكمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر نيز اجرا شد.