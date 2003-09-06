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۱۵ شهریور ۱۳۸۲، ۱۷:۳۴

در جشنواره تئاتر لااوكن آلمان

" كسي نيست اين همه داستانها را به ياد آورد"

" كسي نيست اين همه داستانها را به ياد آورد"

نمايش " كسي نيست اين همه داستانها را به ياد آورد" نوشته محمد چرمشير به كارگرداني رضا حداد طي روزهاي10 و11 سپتامبر ( 19 و 20 شهريور) سال جاري در جشنواره لاا وكن شهر هامبورگ به روي صحنه خواهد رفت.

به گزارش خبر گزاري " مهر " به نقل از روابط عمومي مركز هنرهاي نمايشي ، در اين نمايش ليلي رشيدي  ، سيامك انصاري ، انوشيروان فاطمي ، شهره سلطاني ، رويا فضايي ، هاله گرجي ، اميد سلي ، فاطمه نقوي ، آيداشيخ و خانم امير ابراهيمي بازي مي كنند.گفتني است ، اين نمايش در بيست و يكمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر نيز اجرا شد.

کد مطلب 22353

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