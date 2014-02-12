  1. استانها
  2. لرستان
۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۲۲:۴۰

قائد رحمت خبر داد:

اعتبارات خوبی در لایحه بودجه 93 به مناطق محروم اختصاص یافته است

اعتبارات خوبی در لایحه بودجه 93 به مناطق محروم اختصاص یافته است

ازنا - خبرگزاری مهر: نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی گفت: اعتبارات خوبی در لایحه بودجه 93 به مناطق محروم اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس قائد رحمت عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از روستاهای شهرستان ازنا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در لایحه بودجه سال 93 برای روستاها، عشایر و شهرهای کوچک اعتبارات ویژه ای در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه بخشی از این اعتبارات از محل یارانه ها و بخشی از مالیات بر ارزش افزوده تامین خواهد شد، تصریح کرد: با توجه به این موضوع باید شاهد اقدامات اساسی در حل مشکلات مناطق محروم باشیم.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی افزود: در لایحه بودجه سال 93 نگاه ویژه ای به حل مشکلات بهداشت و درمان، اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار، آبرسانی به روستاها و اجرای طرح هادی شده که می تواند نقش مهمی در عمران و آبادانی روستاها داشته باشد.

وی با اشاره به پیگیری های انجام شده در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برای اولین بار دو درصد اعتبارات عمومی دولت که حدود چهار هزار و 300 میلیارد تومان است برای مناطق محروم اختصاص داده شده که اتفاقی ویژه است.

قائد رحمت همچنین با اشاره به پیگیری های انجام شده و افتتاح منطقه ویژه اقتصادی شهرستان ازنا و آغاز به کار گمرک این منطقه اظهار داشت: امیدواریم با توجه به اقدامات انجام شده شاهد  سرمایه گذاری بخش خصوصی و توسعه شهرستان ازنا باشیم.

کد مطلب 2235301

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها