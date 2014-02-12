اعتبارات خوبی در لایحه بودجه 93 به مناطق محروم اختصاص یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس قائد رحمت عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از روستاهای شهرستان ازنا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در لایحه بودجه سال 93 برای روستاها، عشایر و شهرهای کوچک اعتبارات ویژه ای در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه بخشی از این اعتبارات از محل یارانه ها و بخشی از مالیات بر ارزش افزوده تامین خواهد شد، تصریح کرد: با توجه به این موضوع باید شاهد اقدامات اساسی در حل مشکلات مناطق محروم باشیم.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی افزود: در لایحه بودجه سال 93 نگاه ویژه ای به حل مشکلات بهداشت و درمان، اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار، آبرسانی به روستاها و اجرای طرح هادی شده که می تواند نقش مهمی در عمران و آبادانی روستاها داشته باشد.

وی با اشاره به پیگیری های انجام شده در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برای اولین بار دو درصد اعتبارات عمومی دولت که حدود چهار هزار و 300 میلیارد تومان است برای مناطق محروم اختصاص داده شده که اتفاقی ویژه است.

قائد رحمت همچنین با اشاره به پیگیری های انجام شده و افتتاح منطقه ویژه اقتصادی شهرستان ازنا و آغاز به کار گمرک این منطقه اظهار داشت: امیدواریم با توجه به اقدامات انجام شده شاهد سرمایه گذاری بخش خصوصی و توسعه شهرستان ازنا باشیم.