137 عضو هیئت علمی و 270 کارمند در دانشگاه پیام نور کرمانشاه حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن فرشادفر شامگاه چهارشنبه در مراسم تکریم خود که با حضور جمعی از مسئولان دانشگاه پیام نور کشور و استان کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: سال 1385 بود که ریاست دانشگاه پیام نور را پذیرفتم و از آن زمان تاکنون برنامه و کارهای زیادی صورت گرفت هرچند کافی نبود.

وی بیان کرد: در سال 85 تنها 9 مرکز و واحد دانشگاهی پیام نور در سطح استان فعال و 7 هزار 404 دانشجو در آنها تحصیل می کردند اما امروز و تقریبا در اواخر سال 92 تمامی شهرستان های کرمانشاه دارای مرکز یا واحد دانشگاهی هستند و بیش از 40 هزار نفر نیز در آن ها تحصیل می کنند.

فرشادفر خاطرنشان کرد: رشته محل های دانشگاه پیام نور از 84 تعداد در سال 85 به 220 رشته محل در سال 92 رسیده و همین نیز به ما کمک کرد تا بتوانی دانشجویان بیشتری جذب کنبم.

رئیس سابق دانشگاه پیام نور کرمانشاه یادآور شد: در حالیکه سال 85 تعداد کارمندان دانشگاه های پیام نور کل استان به 107 نفر می رسید این تعداد در سال جاری 270 نفر رسیده است، ضمن اینکه تعداد اعضای هیات علمی نیز از 19 عضو به 137 نفر افزایش یافت که 22 نفر آنان دارای مدرک دکتری و 115 نفر نیز کارشناسی ارشد هستند.

فرشادفر در خصوص فضای آموزشی دانشگاه های پیام نور استان، گفت: در حالیکه این فضا در سال 85 تنها 19 هزار و 720 متر مربع بود در سال 92 این میزان به 42 هزار و 776 متر مربع رسیده است.

وی همچنین از پرداخت 9 هزار و 171 فقره وام دانشجویی به دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمانشاه خبر داد.

فرشادفر با بیان اینکه هم اکنون 40 آزمایشگاه در سطح دانشگاه های پیام نور استان فعال است، یادآور شد: با اقدامات انجام گرفته رتبه ششم IT کشور را در سال جاری و رتبه پنجم را نیز در ارائه مقالات طی سال گذشته کسب کردیم.

رئیس سابق دانشگاه پیام نور کرمانشاه، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در زمینه های فرهنگی نیز کارهای خوبی صورت گرفت که از جمله آن ها می توان به برگزاری تئاتر و مسابقات قرآن کریم در سطح دانشگاه های پیام نور کشور و همچنین برگزاری 62 مورد کرسی آزاد اندیشی و اجرای جشن های ازدواج دانشجویی اشاره کرد.

فرشادفر در پایان از تمامی همکاران خود در دانشگاه پیام نور کرمانشاه و دانشجویان آن حلالیت طلبی کرد.