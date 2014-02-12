لزوم اتمام طرح های نیمه تمام شهرستان گچساران/ 303 پروژه در دست اجراست

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی شامگاه چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندار گچساران افزود: گچساران دارای قابلیت های چشمگیری در تمام زمینه هاست و توزیع عادلانه امکانات بین مردم این شهرستان باید در اولویت مسئولین قرار گیرد.

وی بیان کرد: محرومیت زدایی از برنامه های اصلی دولت تدبیر و امید است و در این راستا استفاده بهینه از ظرفیت های انسانی برای خدمات رسانی مطلوب به مردم مورد توجه دولت است.

محمدی همچنین با اشاره سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: نقش مردم در شکل‌گیری انقلاب غیر قابل انکار بود و اکنون نیز مردم مهمترین نقش را در حفاظت از انقلاب دارند.

معاون استاندار به دستاوردهای انقلاب اشاره کرد و اظهار داشت: با وجود محدودیت‌های ظالمانه‌ای که بیگانگان علیه نظام ایجاد کردند اما جمهوری اسلامی توانسته برکات بی نظیری برای مردم کشور داشته باشد.

وی بیان داشت: مردم نیز قدردان انقلاب اسلامی هستند و این را در راهپیمایی 22 بهمن به اثبات رساندند.

303 طرح عمرانی و سرمایه گذاری درگچساران در دست اجراست

معاون برنامه ریزی استاندار استان نیز در این مراسم گفت: 303 طرح در بخش های مختلف در گچساران در حال اجراست.

علی حسن نوروزی افزود: با تکمیل و افتتاح آنها اشتغال پایدار در این شهرستان ایجاد خواهد شد.

وی بیان کرد: اعتبارات سال 92 شهرستان گچساران 520 میلیارد ریال بوده که 26 درصد اعتبارات کهگیلویه و بویراحمد است.

نوروزی موقعیت اقتصادی و جغرافیایی گچساران را بسیار مهم دانست و گفت: 20 درصد نفت خام کشور در شهرستان گچساران تولید می شود.

وی عنوان کرد: بزرگترین معادن فسفات رسوبی کشور هم در شهرستان های گچساران و چرام قرار دارد.

نوروزی گفت: بخش عمده ای از درآمد کهگیلویه و بویراحمد مربوط به نفت و گاز است و بدون احتساب درآمد نفت، درآمد استان 506 دهم درصد درآمد کشور را شامل می شود.

بیکاری مهمترین مشکل گچساران است

امام جمعه گچساران هم در این مراسم بیکاری را یکی از مهمترین مشکلات استان دانست و گفت: ایجاد اشتغال باید در همه جای استان عادلانه باشد.

حجت الاسلام امین الله حجازی افزود: وضعیت بیکاری نباید به ‌گونه ای باشد که در یک خانواده همه اعضا شاغل باشند و در خانواده‌ای دیگر حتی یک نفر نیز شاغل نباشد.

حجازی بیان کرد: انتظار مردم گچساران از همه مسئولان عدالت در ایجاد اشتغال و تقسیم کار میان همه اقشار جامعه این شهرستان است.

وی به ظرفیتهای این شهرستان در تولید نفت و گاز اشاره کرد و گفت: این ظرفیتها باید در خدمت توسعه گچساران قرار گیرد.

همدلی و همکاری رمز توسعه گچساران

فرماندار جدید گچساران هم در این مراسم همدلی و همکاری مردم و مسئولین را رمز توسعه همه جانبه این شهرستان عنوان کرد.

عبدالرحیم رحیمی گفت: همه باید به دور از سیاسی کاری و اختلاف برای توسعه این شهرستان تلاش کنیم.

وی افزود: در این راه همچنین نیازمند همکاری و هم یاری همه مسئولین استان هستیم تا شهرستان گچساران به آنچه شایسته است، برسد.

رحیمی تاکید کرد: مردم این شهرستان چشم به راه دولت هستند تا مشکلات عدیده آنها را با تدبیر و امید رفع کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم از خدمات 20ماهه محمد شفیعی در فرمانداری گچساران تجلیل و عبدالرحیم رحیمی به عنوان فرماندار جدید انتخاب شد.

همچنین به گفته معاون سیاسی و امنیتی استاندار، محمد شفیعی به عنوان مشاور اجرایی استاندار کهگیلویه و بویراحمد منصوب شده است.