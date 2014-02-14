عدم پیشرفت 2 طرح کلان ملی به دلیل اعتبارات/ خودروسازی 7درصد؛ آبخیزداری 4 درصد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر وحید احمدی در حاشیه یکصد و چهاردهمین جلسه کمیسیون دایمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این جلسه 3 موضوع در دستور کار خود قرار داد، افزود: بررسی آیین نامه دبیرخانه و کمیسیون‌های تخصصی شورای عتف یکی از موضوعات این جلسه بود.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با بیان اینکه در حال حاضر این شورا دارای 11 کمیسیون تخصصی، یک کمیسیون هماهنگی و یک کمیسیون دایمی است، اظهار داشت: در گذشته آیین نامه‌های تعدادی از کمیسیون‌های تخصصی تنظیم و در کمیسیون دایمی شورای عتف به تصویب رسیده بود ولی مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری را نداشت.

وی بابیان اینکه پیشنهاداتی در زمینه تغییر عناوین برخی از کمیسیون‌ها و اضافه کردن اعضای جدید به این کمیسیون‌ها دراین جلسه ارائه شد، ادامه داد: پس از رای گیری در خصوص تغییر عناوین برخی از این کمیسیون‌ها و اصلاحاتی که در جلسات گذشته در این آیین نامه اعمال شده بود، این آیین نامه تکمیل و مقرر شد تا برای تصویب نهایی به شورای عتف ارسال شود.

بررسی میزان پیشرفت طرح کلان ملی پلت فرم

احمدی ارائه گزارشی از آخرین وضعیت طرح کلان ملی کفی (پلت فرم) ملی خودروی سواری کلاس B را از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه نام برد و یادآور شد: علی رغم اینکه خودرو یکی از ضروریات کشور است و نقش اساسی در افزایش تولید ناخالص ملی دارد ولی متاسفانه توفیقاتی در اینکه بتوانیم صنعت ملی خودرو سازی داشته باشیم‌، به دست نیاوردیم.

وی با بیان اینکه این طرح با تصویب شورای عتف در حال اجرا است، ادامه داد: در این طرح دانشگاه علم و صنعت به عنوان دانشگاه محوری و دانشگاه‌های تهران، صنعتی امیرکبیر و خواجه نصیر به عنوان دانشگاه‌های همکار، مشارکت دارند.

دبیر شورای عتف، دستگاه سفارش دهنده این طرح کلان ملی را شرکت "پایوران پارسیان (خاتم الاوصیا) دانست و خاطر نشان کرد: خوشبخانه شرکت سایپا از این طرح اسقبال کرده است از این رو شرکت سایپا به عنوان دستگاه سفارش دهنده جایگزین شرکت پایوران پارسیان شد.

احمدی با تاکید بر اینکه حضور شرکت سایپا در این طرح توفیقات زیادی را به دنبال دارد، اضافه کرد: علاوه بر این نماینده این شرکت در این جلسه آمادگی خود را برای همکاری بیشتر در زمینه تامین اعتبارات و تجهیزات اعلام کرده است.

وی اعتبارات مصوب این طرح را 100 میلیارد تومان ذکر کرد که از این میزان حدود 3 میلیارد تومان آن محقق شده است و ادامه داد: میزان پیشرفت این طرح 7 درصد بوده است که یکی از چالش‌های اصلی در پیشرفت آن عدم تزریق منابع مالی بوده است که با توجه به اینکه دستگاه متقاضی تغییر کرده است امیدواریم سرعت اجرای این طرح افزایش یابد.

رفع بزرگترین معضل کشور با اجرای یک طرح آبخیزداری

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، سومین دستور جلسه کمیسیون دایمی شورای عتف را طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه آبخیزداری ذکر کرد و گفت: با توجه به وضعیت آب کشور و بحران‌های موجود در این زمینه، اقدام به اجرای این طرح کلان شده است.

احمدی دانشگاه منابع طبیعی گرگان را دانشگاه محوری و دانشگاه‌های شیراز، گیلان و علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری را از دانشگاه‌های همکار در این طرح نام برد و افزود: دستگاه سفارش دهنده این طرح سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و دستگاه بهره بردار وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی است.

وی با بیان اینکه همکاری‌های خوبی میان دستگاه‌ها برای اجرای این طرح ایجاد شده است، خاطر نشان کرد: در این جلسه تاکید شد تا دستگاه متقاضی و بهره بردار در تامین اعتبارات فعالانه‌تر عمل کنند.

احمدی اعتبارات این طرح کلان ملی را 100 میلیارد تومان دانست که به گفته وی از این میزان تاکنون یک میلیارد تومان محقق شده است.

دبیرشورای عتف میزان پیشرفت این طرح را 4.5 تا 5 درصد ذکر و ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی‌هایی که میان دستگاه‌های متقاضی و بهره بردار وجود دارد میزان پیشرفت این پروژه در آینده بیشتر شود.