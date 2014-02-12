کمکهای حامیان به حساب 800 یتیم نورآبادی واریز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد میرزا عبدلی عصر چهارشنبه در این رابطه به خبرنگاران گفت: کمک به هم نوعان یکی از وظایف اصلی ما انسانهاست و کميته امداد شهرستان نورآباد در راستای ترويج فرهنگ احسان و نيکوکاري اقدامات موثری انجام داده است.

مدیر کمیته امداد شهرستان نورآباد با بیان اینکه در دی ماه سال جاری مبلغ 365 میلیون ریال از طریق حامیان این شهرستان جمع آوری شده، تصریح کرد: این مبلغ به حساب 896 نفر از ایتام این شهرستان واریز شده است.

وی با بیان اینکه مقداری از این مبلغ به حساب ایتام منطقه محروم هفت چشمه این شهرستان واریز شده، افزود: تعداد246 نفر از ایتام این شهرستان از این خدمت بهره مند شده اند.

عبدلی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: حامیان نیکوکار همچنین در آذر ماه امسال مبلغ 240 میلیون ریال را به حساب 800 نفر از ایتام این شهرستان واریز کرده اند.