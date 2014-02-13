"متروپل" و " با دیگران" در مشهد اکران می شود

حمید طباطبائی در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز کرد: در هشتمین روز از یازدهمین جشنواره اکران فیلم های فجر در مشهد فیلم "متروپل" به کارگردانی مسعود کیمیایی در سیانس های 10، 15 و 19 در سینما هویزه اکران می شود.

وی ادامه داد: همچنین فیلم " با دیگران" به کارگردانی ناصر ضمیری در سیانس های 13، 17 و 21 اکران خواهد شد.

فیلم "متروپل" به کارگردانی مسعود کیمیایی داستان زنی به نام خاتون است که در یک نیمه شب به یک باشگاه بیلیارد پناه می‌آورد.

در این فیلم بازیگرانی چون مهناز افشار، محمدرضا فروتن، پولاد کیمیایی، ساعد سهیلی و شقایق فراهانی ایفای نقش کرده اند.

فیلم " با دیگران" نخستین تجربه بلند سینمایی ناصر ضمیری کارگردان جوان مشهدی است که بازیگرانی چون حسین محجوب، هنگامه قاضیانی، بابك حمیدیان، حمیدرضا آذرنگ، لیلا زارع و جمعی از بازیگران مشهدی در آن به ایفای نقش پرداخته اند.

این فیلم داستان زنی به نام آرزو را روایت می‌كند كه به دلیل سقط جنین‌های مكرر امید خود را به داشتن فرزند از دست داده است و زندگی مشترك او با امیرحسین در شرایط بحرانی قرار دارد، طاهره دوست و همكار او با اقدامی فداكارانه مسیر تازه‌ای را در برابر این زوج جوان قرار می‌دهد.