برای ایجاد امکانات زیرساختی در مازندران خوب کار نشده است

به گزارش خبرنگار مهرف محمود حجتی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای کشاورزی گفت: سرمای پیش آمده مشکلات زیادی را در زمینه های مختلف کشاورزی، دامداری و آبزی پروری بوجود آورده است.



وی افزود: با توجه به حساسیت رئیس جمهور و قول وی در خصوص جبران خسارت در حد توان دولت اطمینان داریم که جبران خسارت خواهد شد.



وی اضافه کرد : هیات دولت در حال جمع آوری اطلاعات مربوط به خسارتها و بررسی آن است تا تامین اعتبار لازمه گرفته و خسارتها جبران شود.



وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باور دارم ، اگر حضور تولیدکنندگان نباشد ، دولت اگر هم بخواهد نمی تواند کاری انجام دهد ، افزود: نهاده ها ، مزرعه ، محصول و بردن آن به بازار سر شاخه های اصلی تولید است.



وی ادامه داد : چرا باید در مازندران یک انبار یا یک سردخانه مقاوم و مدرن وجود نداشته باشد و اگر این مسائل پیگیری شود و سازه ها فنی ساخته شوند میزان خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه نیز کاهش می یابد.



نماینده مردم شهرستان های تنکابن ، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: سازه ها در این منطقه به گونه ای بود که هیچ وقت انتظار نمی رفت چنین برف سنگینی در منطقه ببارد.



شمس الله شریعت نژاد افزود: انتظار داشتیم که دولت خیلی زودتر از این به این مشکل ورود می کرد و به شخصه اعتقادم بر این است که گزارش های خسارت باید قبل از 22 بهمن در هایت دولت بررسی می شد.



وی با انتقاد از حضور دیر هنگام دولت در منطقه، اضافه کرد : مردم حساب نظام جمهوری اسلامی را از دولت جدا می بینند و انصافا به وعده ها و قول های دولت خوشبین نیستند و باید این ذهنیت مردم از بین برود.



وی گفت: برخورد دولت در سال 86 با خسارت دیده های بحران برف تمسخر آمیز بود و امید واریم این مسئله تکرار نشود.



شریعت نژاد ادامه داد : زندگی بخشی از مردم فلج شده و واقعا نیازند حمایت ویژه دولتمردان هستند.