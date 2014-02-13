به گزارش خبرنگار مهر، دانش آموزاني كه در مهلت مقرر با طي مراحل اعلام شده از طريق سامانه نام نويسي الكترونيك دانش آموزان (سناد) نسبت به تكميل مراحل ثبت نام خود در آزمون مرحله اول المپيادهاي علمي كشور اقدام کرده و ثبت نام آنان نيز از طريق مدرسه محل تحصيل تاييد شده است مي توانند جهت دريافت كارت ورد به جلسه خود اقدام کنند.

این افراد می توانند از اول وقت اداري روز پنجشنبه 24 بهمن ماه 92 با مراجعه به سامانه سناد به نشاني www.sanaad.medu.ir كارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند.

دانش آموزان پس از دريافت كارت، باید با مراجعه به مدرسه محل تحصيل خود نسبت به ممهور کردن آن به مهر مدرسه اقدام کنند. از حضور داوطلبان داراي كارت بدون عكس ،بدون مهر و يا مخدوش به محل حوزه جلو گيري بعمل خواهد آمد.

همچنین جهت رفاه حال دانش آموزاني كه در مهلت مقرر ثبت نام کرده اند ولي موفق به پرداخت الكترونيكي وجه آزمون نشده اند ،سامانه مجدداً از روز پنجشنبه 24 بهمن جهت تكميل فرآيند ثبت نام و دريافت كارت فعال خواهد شد.

زمان برگزاري آزمون مرحله اول المپيادهاي علمي