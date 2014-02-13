غول بروکراسی اداری مانع اساسی برای سرمایه گذاری در گیلان / لزوم توجه به توسعه صنعت گردشگری در شمال

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی ها حاکی از اینکه علاوه بر غول بروکراسی، مشکلات و موانع قانونی سازمانی و فرا قانونی سازمانی در فرآیند جذب سرمایه گذار است که این خود مشکلی برای سرمایه گذاران و رونق صنعت گردشگری در استان شده است.

متاسفانه با وجود مواهب، قابلیت ها و توانمندی های طبیعی، فرهنگی و تاریخی گردشگری آنطوری که باید و شاید در استان سرمایه گذاری های گردشگری انجام نشده و توسعه صنعت گردشگری در این خطه زیبایی شمالی پا نگرفته است.

بروکراسی کاذب اداری موجب دلسردی سرمایه گذاران می شود

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان در این باره می گوید: بروکراسی کاذب اداری موجب دلسردی سرمایه گذاران و عدم توسعه در استان خواهد شد.

رضا علیزاده افزود: غول بروکراسی اداری مانع اساسی برای سرمایه گذاری و توسعه در گیلان است که باید به این مهم توجهی ویژه شود.

وی همچنین اظهارداشت: گیلان یک استان کوچک و دارای شرایط اقلیمی و جغرافیایی خاص است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان گفت: عرصه مهمترین دغدغه ایست که باید بسترهای سرمایه گذاری در این محیط فراهم شود.

وی افزود: طی سال های اخیر در بحث عرصه، تعاملی که باید در حوزه منابع طبیعی انجام می گرفت و مسئولان به یک وحدت رویه می رسیدند تا عرصه ها تعیین حدود و سرمایه گذار با طیب خاطر در این فضاها سرمایه گذاری می کرد، اتفاق نیفتاده است.

علیزاده اظهارداشت: مسئولان در یک فضای ذهنی از سرمایه گذاری بحث می کنند بدون اینکه در روی زمین چیزی مشخص شده باشد تا سرمایه گذار بتواند سرمایه گذاری کند.

وی اذعان داشت: طرح توجیه موقعیت عرصه ها و همینطور چهار چوب پروژه ها باید مشخص تا سرمایه گذار به آن سمت هدایت شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان گفت: در ماه های اخیر این سازمان یک جمع بندی در خصوص واگذاری زمین در قالب ماده سه یا ماده 21 با حوزه منابع طبیعی داشته است ولی همچنان دغدغه و موازی کاری ها وجود دارد.

علیزاده افزود: در خصوص قانون واگذاری بحث مشمول ماده سه حفاظت و بهره برداری نگرانی هایی وجود دارد.

وی اذعان داشت: این سازمان بحث فراخوان و ارزیابی را برای سرمایه گذار انجام می دهد در عین حال سرمایه گذار به الزام باید در چارچوب قوانین و مقررات حوزه منابع طبیعی فرآیند مراحل یک مزایده را طی کند بنابراین قراردادن سرمایه گذار در یک موقعیت بروکراسی کاذب اداری موجب دلسردی می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان گفت: مسئولان باید با یک سرعت عمل بالا سرمایه گذار را برای بحث سرمایه گذاری آماده کنند تا وی کمترین دغدغه را داشته باشد.

وی تصریح کرد: در ضمن اغلب عرصه ها در استان دارای معارض یا جزء مراتع به شمار می روند به عبارتی شرایطی در عرصه ها حاکم است که سرمایه گذاری نمی تواند در این منطقه سرمایه گذاری کند.

علیزاده تاکید کرد: به الزام در حوزه اداره کل منابع طبیعی یا مناطق چهارگانه ای که تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست هستند باید به یک جمع بندی اساسی رسید.

وی ادامه داد: در پارک های جنگلی طرح های که موجود است اغلب نیاز به تجدید بیلان دارند چون اعتبارات برای اجرا مکفی و پاسخگو نیست.

گیلان از استان های برتر و ممتاز گردشگر پذیر کشور

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان گفت: این خطه زیبایی شمالی از مناطق برتر و ممتاز گردشگر پذیر کشور است.

علیزاده افزود: گیلان با توجه به قابلیت هایی که در بخش گردشگری دارد علاوه بر جاذبه های محیط طبیعی به واسطه داشتن جاذبه های فرهنگی و تاریخی یک اتحاد خاصی برای داشتن بنیان ویژه جذب گردشگر ایجاد کرده به همین واسطه نیز جزء استان های برتر و ممتاز گردشگر پذیر کشور نام گرفته است.

وی اظهارداشت: با وجود مواهب، قابلیت ها، توانمندی های طبیعی، فرهنگی و تاریخی در استان سرمایه گذاری گردشگری در این عرصه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گفت: گیلان به دلیل شرایط اقلیمی و جغرافیایی جاذبه های متنوعی دارد و همواره مقصد گردشگران داخلی و خارجی است.

وی افزود: به همین دلیل در سفرهای هیئت دولت ( نهم و دهم ) به گیلان 71 منطقه نمونه گردشگری در استان به تصویب رسید.

علیزاده با بیان اینکه در دور نخست سفر 60 منطقه و در دور دوم 11 منطقه گردشگری در استان مصوب شد، اظهارداشت: از این تعداد هشت منطقه دارای موافقت نامه تاسیس، پنج منطقه دارای صدور موافقت نامه اولیه، 13 منطقه دارای سرمایه گذاری، دو منطقه در حال اجرا، 9 منطقه در حال فراخوان و 15 منطقه در حال بررسی است.

وی در ادامه با اعلام اینکه بحث گردشگری با معیشت، ارتقای درآمد و اشتغال زایی همراه است، گفت: سرمایه گذاری در مناطق گردشگری نقش مهمی در معیشت و درآمد زایی جامعه دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان افزود: صنعت گردشگری یک صنعت فرا بخشی و فرا حوزه ای است و تعامل و همگرایی همه جانبه را می طلبد تا بتوان زمینه سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری فراهم کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه مناطق نمونه گردشگری دارای بخش زیر ساختی و فرصت های سرمایه گذاری است، اذعان داشت: بر اساس قانون مناطق نمونه گردشگری ایجاد بسترهای زیر بنایی و زیر ساختی در این مناطق از تکالیف دولت است.

بدون شک هم اکنون گردشگری پس از صنعت نفت و خودروسازی سومین صنعت بزرگ دنیا به شمار می رود، توجه به گردشگری و چگونگی مدیریت و بهره برداری موثر از این صنعت باید جزو اولویت های اصلی نظام اقتصادی اجتماعی کشورهای دارای پتانسیل گردشگری قرار گیرد تا با بهره گرفتن از اثرات بی شمار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره آن گام موثری در توسعه همه جانبه یک ناحیه، منطقه یا کشور برداشته شود.

توسعه گردشگری در گیلان نیازمند یک نظام مدیریتی قوی و خستگی ناپذیر است

ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای دارای پتانسیل از این امر مستثنی نیست و توسعه گردشگری در کشور و حتی استان نیازمند یک نظام مدیریتی قوی و خستگی ناپذیر است اما صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت چند وجهی متشکل از اجزا گوناگون است.

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: جاذبه های گردشگری موجب جلب گردشگران می شود و این درآمد و سود برای کشورهای که گردشگران را جذب می کنند به دنبال خواهد داشت.

محمود شکری افزود: گیلان به دلیل برخورداری از طبیعت غنی و میراث فرهنگی و تاریخی از قطب‌ های گردشگری ایران به شمار می‌ رود که سالانه گردشگران زیادی را از سراسر کشور جذب خود می‌ کند.

وی اظهارداشت: صنعت جهانگردی به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به شمار می رود، بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی می دانند.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی گفت: صنعت گردشگری امروزه به قدری در توسعه اقتصادی، اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آنان را " صادرات نامرئی" نام نهادند.

وی افزود: کشور ایران از نظر منابع طبیعی جزء 10 کشور برتر دنیا است که می تواند از اثرات حاصل از گردشگری در کاهش مشکلات بیکاری و درآمد اقتصادی بهره مند شود.

شکری با بیان اینکه گردشگری می تواند بسیاری از تهدیدها را به فرصت تبدیل کند، اظهارداشت: تنوع در زمینه های طبیعی و انسانی از عوامل موثر در توسعه گردشگری در هر منطقه یا کشور محسوب می شود.

وی با اذعان اینکه تالش بزرگ به لحاظ ویژگی های طبیعی و انسانی از تنوع خوبی برخوردار است، افزود: شهرستان های تالش، رضوانشهر و ماسال در غرب گیلان دارای توان های گردشگری بالقوه خوبی برای توسعه وجذب گردشگر هستند.

وی یادآورشد: وجود اماکن مذهبی، ساحل زیبا، بازارهای محلی و غیره با توسعه گردشگری که منبع مهم اشتغال و درآمد است می تواند وسیله مهمی برای توسعه اجتماعی - اقتصادی استان به ویژه جوامع روستایی باشد.

با وجود این تنوع بخشی به اقتصاد، بالا بردن شاخص های توسعه انسانی، مشکلات ناشی از صنعتی شدن و آلودگی بیش از حد استاندارد شهرها به ویژه شهرهای بزرگ، مهاجرت های روستایی، افزایش بهره وری و کارآمدی نیروی انسانی، اشتغال زایی، تعامل فرهنگ ها و گفتمان ها، حفظ محیط زیست و در مجموع توسعه پایدار از دغدغه هایی است که جهان امروز با آن روبرو است بنابراین هر یک از کشورها در هر سطحی از توسعه در تلاش هستند که پاسخ لازم به دغدغه های مزبور را بیابند.

در این میان کشورهایی که به متنوع سازی اقتصاد روی آورده اند و می خواهند خود را از اقتصاد تک پایه ای برهانند در جستجوی شناخت راه های آن یا خلق را ه ها و روش های جدیدند.

گردشگر یکی از این روش هاست که اغلب کشورها به ویژه کشورهایی که به لحاظ موقعیت مکانی از این مزیت برخوردارند این مهم را در برنامه های توسعه ملی خود گنجانده اند تا از این طریق بتوانند فرآیند توسعه ملی خود را سرعت بخشند.

متاسفانه مناطق روستایی با مسائل و مشکلات از قبیل مهاجرت به شهرها، پائین بودن سطح اشتغال، پائین بودن سطح بهره وری در بخش کشاورزی ، فقدان یا کمبود زیربناهای رفاهی و خدماتی مواجه هستند.

مناطق روستایی گیلان زمینه های مناسبی برای توسعه گردشگری دارند

این در حالیکه تعداد قابل توجهی از روستاها به لحاظ موقعیت مکانی و داشتن عناصر مهم جذب گردشگر مانند مناظر طبیعی، آثار باستانی، تنوع اقلیمی، آداب و سنن اجتماعی، زمینه های مناسبی برای توسعه فعالیت های گردشگری دارند.

یک کارشناس مسائل گردشگری به مهر می گوید: مناطق روستایی کشور به ویژه گیلان زمینه های مناسبی برای توسعه گردشگری دارند.

احمد رجبی افزود: دولت حرکت از اقتصاد تک پایه به سوی اقتصاد متنوع و با ثبات را باید در برنامه های کاری خود قرار دهد که یکی از این برنامه ها توسعه گردشگری است و مناطق روستایی زمینه های مساعد برای توسعه این بخش از فعالیت های اقتصادی را دارند.

وی اظهارداشت: بدون شک دستیابی به چنین هدفی مستلزم شناخت فرآیند گردشگری، طبقه بندی رویکردها، سیاست ها و آثار اجتماعی - فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی است تا با یک پشتوانه علمی و آگاهی از آثار مثبت و منفی این پدیده در جهان و ایران، به انتخاب یک راهبرد منطقی واقع گرا توام با برنامه ریزی و مدیریت صحیح گردشگری در چهارچوب فرآیند توسعه همه جانبه و پایدار دست زد.

این کارشناس گردشگر ی ادامه داد: بسیاری از ساکنان شهری علاقه مند هستند که از محیط شلوغ و آلوده شهری به محیطی آرام و پاکیزه بروند به همین دلیل بسیاری از افراد برای حفظ سلامتی و آرامش خاطر گردش در مناطق روستایی را انتخاب و تجربه های تازه ای را در زندگی خود کسب می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سوغات گیلان به ویژه مصنوعات روستایی به شدت با آداب و سنن سازندگان آن پیوند دارد و تابع شرایط جغرافیایی محیط است. مهمترین و بهترین سوغات گیلان شامل ماهی سفید، چای، کلوچه، بادام زمینی، زیتون، برنج و صنایع دستی است.

در مناطق مختلف این خطه زیبایی شمالی با توجه به فرهنگ منطقه صنایع دستی خاصی مثلا سفالگری در املش و جیرده، شالبافی ( تالش ها و گالش ها )، چموش و چارق دوزی در ماسوله و همچنین نمد و بامبو بافی، فرش و گلیم و قلابدوزی رایج است.